Deputat PNL surprins cu o înjurătură la microfon în timpul dezbaterilor pe buget

Un moment de-a dreptul stânjenitor a avut loc joi seara, 19 martie, în plenul Parlamentului. Deputatul PNL Ionel Bogdan a fost surprins la microfon în timp ce rostea o expresie vulgară, chiar în mijlocul dezbaterilor tensionate pe bugetul de stat pentru 2026.

Scăparea de la microfon

Totul s-a petrecut în timp ce liberalul se afla la pupitrul din plen. O persoană s-a apropiat de el, moment în care deputatul și-a acoperit microfonul pentru o discuție privată. Numai că microfonul a rămas suficient de sensibil pentru a capta totul. În timp ce președinta de ședință, Natalia Intotero, îi atrăgea atenția că se află în afara subiectului, discuția privată a deputatului a culminat cu expresia: „P*** mea!”.

V-ați fi așteptat la așa ceva în timpul unor dezbateri atât de importante?

Dezbateri maraton pentru buget

Incidentul a avut loc pe fondul unor discuții extrem de lungi și, se pare, tensionate. Dezbaterile de joi s-au întins până la ora 3:00 dimineața, o oră la care, e drept, nervii pot ceda mai ușor.

Și discuțiile nu s-au terminat.

Iar vineri urmează să continue, ziua fiind programată și pentru votul final asupra proiectului de buget.

Ce prevede bugetul pe 2026

Dincolo de momentele tensionate, bugetul pe 2026 este construit pe o fundație economică precisă. Guvernanții mizează pe o creștere economică de 1% și pe venituri estimate la aproximativ 736,5 miliarde de lei, ceea ce reprezintă 36% din Produsul Intern Brut (PIB).

Pe bune, cum se ajunge la aceste venituri? Se pare că prin măsuri de consolidare fiscală și o colectare mai bună. Cheltuielile sunt și ele în creștere, în special cele cu dobânzile, în timp ce investițiile ating un nivel de 164 de miliarde de lei, adică peste 8% din PIB.

Jocuri politice și fonduri redirecționate

Pentru a debloca bugetul fără a crește și mai mult deficitul, coaliția de guvernare a trebuit să facă niște ajustări. S-a decis astfel redirecționarea unei sume de peste 2 miliarde de lei. De unde s-au tăiat banii? De la magistrați. Iar fondurile au fost mutate către ajutoare sociale și, foarte important, către primăriile care au proiecte în derulare prin PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliență).