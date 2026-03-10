Dinamo, decimată de accidentări. Nicolescu anunță când revin Boateng, Pușcaș și Karamoko

Dinamo București este lovită de o criză de accidentări într-un moment dificil al sezonului, ultima problemă apărând în meciul cu CFR Cluj. Mijlocașul Boateng a părăsit terenul accidentat, adăugându-se pe o listă de indisponibili care îi dă mari bătăi de cap antrenorului Zeljko Kopic.

Președintele clubului, Andrei Nicolescu, a oferit lămuriri despre situația medicală a jucătorilor. Potrivit Prosport, oficialul dinamovist a discutat despre starea lui Boateng, dar și despre termenele de revenire pentru Karamoko și George Pușcaș, într-o perioadă în care echipa vine după trei înfrângeri consecutive.

Verdict pentru Boateng după un RMN

Boateng a ieșit de pe teren în minutul 50 al partidei pierdute în fața celor de la CFR Cluj, scor 0-2, din cauza unei probleme medicale. Situația sa a creat îngrijorare în tabăra „câinilor”, iar Andrei Nicolescu a confirmat că jucătorul va efectua un control amănunțit pentru a stabili gravitatea accidentării.

„(n.r. Boateng) Era mai bine dimineață, dar trebuie să facem un RMN. Are pe gambă ceva. Întindere sau ruptură, vedem”, a declarat Andrei Nicolescu, la Prima Sport.

Când revin Karamoko și Pușcaș

Pe lângă situația incertă a lui Boateng, oficialul din „Ștefan cel Mare” a adus vești și despre alți doi jucători importanți aflați în recuperare. Atât Karamoko, cât și atacantul George Pușcaș, vor mai lipsi o perioadă de pe gazon. Conform președintelui dinamovist, revenirea lor este așteptată abia după întreruperea campionatului pentru meciurile echipelor naționale.

„Karamoko, după pauza competițională. Și el, și Pușcaș”, a adăugat Nicolescu în aceeași intervenție.

Dinamo, în criză de formă înainte de play-off

Problemele medicale vin într-un context sportiv complicat pentru Dinamo București, chiar înainte de startul play-off-ului Superligii. Echipa antrenată de Zeljko Kopic traversează o scădere de formă, înregistrând trei înfrângeri în ultimele trei etape ale sezonului regular. „Câinii” au pierdut succesiv cu Rapid București (scor 2-1), FC Argeș (scor 1-0) și CFR Cluj (scor 2-0). În urma acestor rezultate, Dinamo a încheiat sezonul regular pe locul cinci în clasament, acumulând 52 de puncte în 30 de meciuri.