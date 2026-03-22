Doi copii, cu vârste de doar 2 și 4 ani, au fost descoperiți de polițiști legați cu o frânghie de un calorifer. Scena șocantă a avut loc joi, într-un apartament din Satu Mare, unde forțele de ordine interveneau pentru aplanarea unui conflict domestic.

Intervenție pentru un scandal domestic

Totul a pornit în urma unui apel care semnala un conflict între un bărbat de aproximativ 40 de ani și partenera sa, la o locuință de pe strada Humulești. Ajunși la fața locului pentru a calma spiritele, polițiștii nu se așteptau la ce aveau să găsească în spatele ușii.

Descoperire șocantă în apartament

În interiorul locuinței, agenții au avut parte de un șoc. Cei doi copii minori ai cuplului, unul de doi și celălalt de patru ani, erau legați de calorifer.

O frânghie îi ținea captivi.

Polițiștii i-au eliberat imediat pe cei mici, iar cazul a fost preluat de urgență de autoritățile competente pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs acest incident greu de imaginat.

Explicația halucinantă a bărbatului

Și care a fost motivul invocat de bărbat pentru acest gest? Potrivit unor surse din anchetă, acesta le-ar fi spus polițiștilor că a recurs la această metodă extremă pentru a putea face curățenie în casă. E drept că partenera sa nu era acasă în acel moment, dar, pe bune, aceasta să fie o justificare?

Măsuri luate de autorități

Imediat după incident, pe numele bărbatului a fost deschis un dosar penal pentru violență domestică. Acesta a fost reținut inițial pentru 24 de ore și introdus în arestul Inspectoratului de Poliție al Județului Satu Mare.

Numai că, după expirarea ordonanței de reținere, individul a fost plasat sub măsura controlului judiciar. În prezent, este monitorizat cu o brățară electronică (un sistem de supraveghere la distanță), iar pe numele său a fost emis și un ordin de protecție provizoriu, menit să prevină alte posibile acte de violență.