Doi polițiști BCCO Oradea, judecați după ce au fost filmați făcând sex într-un club

Doi polițiști de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) din Oradea au fost trimiși în judecată într-un scandal fără precedent. Aceștia au fost surprinși de camerele de supraveghere în timp ce întrețineau acte sexuale explicite într-un club din centrul orașului, în văzul celorlalți clienți.

Incidentul, care a avut loc în clubul Columbus în noaptea de 20 decembrie 2024, a dus la deschiderea unui dosar penal pentru ultraj contra bunelor moravuri. Potrivit informațiilor publicate de Adevărul, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor a confirmat trimiterea în judecată a celor doi agenți, un bărbat și o femeie, identificați cu inițialele D.C.E. și C.A.F.

Ce s-a întâmplat în clubul din Oradea

Evenimentele s-au petrecut între orele 1:00 și 2:00, când cei doi polițiști au fost observați în zona barului. Rechizitoriul, emis pe 20 februarie 2026, descrie faptele în termeni clari. Procurorii arată că în timpul incidentului „cei doi au săvârșit acte sexuale explicite, acte de satisfacere a sexualității, precum și acte de exhibiționism”, totul în prezența mai multor persoane.

Imaginile video de pe camerele de supraveghere ale localului, alături de declarațiile martorilor, reprezintă probele principale în acest dosar. Scandalul a escaladat rapid, iar angajații clubului au intervenit. Barmanul i-a scos pe cei doi polițiști afară din local, dar incidentul a continuat în pasajul unde se află clubul, determinând personalul să apeleze numărul de urgență 112.

Statut incert: Polițiști activi sau foști angajați?

Există o neclaritate privind situația profesională actuală a celor doi agenți. În răspunsul oficial oferit de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor publicației Bihoreanul, inculpații sunt descriși drept „foști lucrători de poliție în cadrul BCCO Oradea”.

Pe de altă parte, reprezentanții Poliției Bihor susțin că aceștia nu au fost demiși. Ei rămân polițiști activi, fiind însă puși la dispoziția inspectoratului pe toată durata desfășurării procesului penal. Situația lor în cadrul instituției va fi decisă în funcție de verdictul instanței.

Procesul se va judeca fără public

Dosarul a fost înregistrat la Judecătoria Oradea săptămâna trecută, însă a dispărut de pe portalul public al instanței începând cu data de 9 martie. Această măsură a fost luată la solicitarea celor doi polițiști, care au cerut ca procesul să se desfășoare fără accesul publicului.

Legea permite judecarea în ședință nepublică pentru a proteja imaginea și viața privată a părților implicate în dosar. Ancheta continuă, iar instanța va stabili dacă agenții se fac vinovați de acuzațiile aduse și ce sancțiuni vor primi, atât pe linie penală, cât și administrativă, în cadrul BCCO.

Sursa: Adevarul