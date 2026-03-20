Doi presupuși spioni iranieni arestați lângă cea mai sensibilă bază nucleară britanică

Doi presupuși spioni, un bărbat de 34 de ani și o femeie de 31 de ani, au fost arestați joi seară după ce au încercat să pătrundă în baza navală Faslane din Scoția, unde sunt staționate submarinele nucleare ale Regatului Unit. Autoritățile scoțiene au confirmat incidentul vineri, 20 martie, anunțând că o anchetă este deja în plină desfășurare.

Tentativă eșuată la Faslane

Incidentul a avut loc joi, 19 martie, în jurul orei 17:00. Atunci a fost alertată poliția că două persoane încercau să intre în baza navală Clyde, cunoscută publicului larg sub numele de Faslane. Cei doi suspecți au fost reținuți la fața locului. Potrivit informațiilor din presa britanică, bărbatul ar avea cetățenie iraniană, o informație pe care autoritățile nu au confirmat-o încă oficial. Reprezentanții Royal Navy au transmis că cele două persoane „au încercat fără succes” să pătrundă în perimetrul securizat, dar nu au reușit să compromită în niciun fel securitatea obiectivului militar.

O țintă de maximă importanță

De ce este atât de important acest loc? Ei bine, baza Faslane este considerată unul dintre cele mai sensibile puncte strategice ale Regatului Unit.

Acolo sunt găzduite cele patru submarine echipate cu arme nucleare, dar și submarinele moderne din clasa Astute, care au propulsie nucleară.

Tensiuni în creștere cu Iranul

Numai că incidentul nu vine din senin. Arestarea are loc într-un context de tensiuni tot mai mari, autoritățile britanice avertizând în repetate rânduri asupra riscului crescut de spionaj și acțiuni ostile din partea Iranului, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Recent, Regatul Unit a permis Statelor Unite să utilizeze două baze militare proprii – Fairford și Diego Garcia – pentru operațiuni (considerate „defensive”) împotriva Iranului. Decizia, clar, a fost aspru criticată la Teheran.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a acuzat direct Londra de complicitate cu Washingtonul în actualul conflict, într-o convorbire telefonică purtată cu omologul său britanic. V-ați fi gândit că lucrurile sunt atât de încinse? Păi, se pare că da.

Un precedent îngrijorător

Iar evenimentul de la Faslane nu este un caz izolat. Acesta vine la foarte scurt timp după ce alți doi cetățeni iranieni au fost inculpați în Marea Britanie. Ei sunt acuzați că au spionat mai multe locații asociate comunității evreiești din Londra, acționând în beneficiul Iranului. E drept că autoritățile nu au confirmat încă o legătură directă între cazuri, dar succesiunea evenimentelor ridică serioase semne de întrebare.