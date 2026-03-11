Dragoș Pătraru readuce Starea Nației la TVR și oferă o ediție gratuită

Jurnalistul Dragoș Pătraru revine cu emisiunea „Starea Nației” la Televiziunea Română, după ce a refuzat oferte de la alte posturi. Pătraru a dezvăluit că echipa sa a propus difuzarea gratuită a unei ediții a programului, comparând televiziunea publică cu o echipă națională.

„Ideea de televiziune publică, pentru mine, e un fel de echipă naţională. Am refuzat alte televiziuni. Am vrut să le dăm la TVR o ediţie complet gratuită”, a declarat Pătraru, într-un interviu acordat Studio Paginademedia.ro, citat de Hotnews. Potrivit sursei, Comitetul director al TVR a aprobat deja „începerea negocierilor dintre SRTv și Asociația Starea Nației, în vederea încheierii unui contract”.

Trei emisiuni propuse, una singură acceptată

Inițiativa revenirii la TVR a pornit de la o declarație făcută de jurnalist în timpul unei transmisiuni live. Ulterior, inspirat de difuzarea de către TVR a documentarului Recorder „Justiție Capturată”, Pătraru a trimis o scrisoare oficială televiziunii publice cu mai multe propuneri.

„Inițial n-am trimis o scrisoare. Am zis eu pe live că aș vrea să difuzez pe TVR. După ce am văzut treaba cu Recorder, am trimis și eu o scrisoare la TVR în care ne-am exprimat dorința de a difuza trei emisiuni: Podcastul Vocea Nației, idee ce a fost refuzată. Am mai propus Starea Sănătății, unde nu avem atâtea resurse, și am mai propus și Starea Nației, care să fie o ediție difuzată joia, odată pe săptămână. Au acceptat doar ideea Starea Nației”, a explicat jurnalistul.

Misiunea de a informa un public larg

Dragoș Pătraru a subliniat că proiectele jurnalistice independente, deși valoroase, ajung uneori la un public restrâns. El a menționat că platforma sa online este susținută de o comunitate de 13.000 de plătitori, însă misiunea echipei sale este să ajungă la cât mai mulți oameni.

„Pe internet am constatat că doar atât este. O comunitate de 13 mii de oameni care cotizează. Sunt unele idei care sunt foarte calumea, dar nu ajung la un public foarte larg. Misiunea noastră este să ajutăm oamenii să ia decizii mai informate. Ne propunem să producem ştiri din perspectiva oamenilor, nu din perspectiva corporaţiilor. Ne uităm la problemă dinspre oameni”, a spus el.

O relație directă între redacție și public

Realizatorul TV a mai afirmat că presa ar trebui să se întoarcă la un model de finanțare bazat pe susținerea directă din partea publicului, eliminând influențele politice sau corporatiste. „Cred cu tărie că trebuie să revenim la situaţia aia în care oamenii cotizau pentru conţinutul de presă. Informarea publicului trebuie să fie o relaţie între redacţie şi public, fără corporaţii, fără politică”, a adăugat Pătraru.

Jurnalistul în vârstă de 49 de ani și-a început cariera în presa scrisă din Ploiești și a realizat emisiuni la posturi precum Prahova TV, România TV, Prima TV și Digi24. Despărțirea anterioară a lui Dragoș Pătraru de TVR a avut loc în 2018, în mandatul Doinei Gradea ca președinte-director general, propusă de PSD. La acea vreme, Pătraru a acuzat că emisiunea sa a fost eliminată din motive politice, acuzații negate de conducerea de atunci a postului public.