Miliardarul Elon Musk a anunțat sâmbătă o mișcare surprinzătoare, oferindu-se să achite din buzunarul propriu salariile agenților de securitate din aeroporturile americane. Aceștia lucrează fără plată din cauza unui blocaj bugetar parțial care afectează funcționarea ministerului responsabil de securitate și a creat haos pentru călători.

Blocaj bugetar cu efecte în lanț

Încă din 14 februarie, finanțarea Departamentului pentru Securitate Internă (DHS) este blocată. La baza problemei stau disputele aprinse din Congres dintre democrați și republicani, legate de practicile poliției de imigrare (ICE). din acest motiv, mii de funcționari federali au fost trimiși acasă în șomaj tehnic. Alți angajați, considerați esențiali pentru funcționarea statului, continuă să lucreze, dar fără să fie plătiți.

50.000 de angajați în situație critică

Pentru agenții Agenției de Securitate în Transporturi (TSA), situația a devenit de-a dreptul critică. E vorba de aproximativ 50.000 de persoane care nu și-au mai primit salariul integral din 13 martie. Salariul mediu anual al unui astfel de agent este estimat între 50.000 și 60.000 de dolari, ceea ce duce costul total anual al salariilor undeva între 2,5 și 3 miliarde de dolari.

Impactul este direct și dur.

Cozi interminabile și demisii

Și, cum era de așteptat, efectele nu au întârziat să apară în aeroporturile din întreaga țară. Din cauza lipsei banilor, unii agenți au ales să își caute temporar alte locuri de muncă pentru a-și întreține familiile. Alții, mai radicali, și-au dat deja demisia. Absenteismul crescut a provocat întârzieri semnificative, iar pasagerii ajung să aștepte adesea câteva ore pentru a trece de controalele de securitate. V-ați imagina să stați atât la un singur filtru de control?

Intervenția miliardarului

Iar sâmbătă, pe rețeaua X pe care o deține, Musk a intervenit public. „Aș dori să mă ofer să plătesc salariile angajaților (Agenției de Securitate în Transporturi) TSA pe durata impasului bugetar care afectează în mod negativ viața atâtor americani în aeroporturile din țară”, a postat miliardarul.

Oferta sa vine în contextul în care este considerat cea mai bogată persoană de pe planetă, cu o avere estimată la 839 de miliarde de dolari, conform clasamentului Forbes din 10 martie (o creștere spectaculoasă de la 342 de miliarde în anul precedent). Stai puțin, dar de unde vin toți banii ăștia? Chiar el a oferit explicația.

„Averea mea netă se datorează aproape în totalitate acțiunilor deținute la Tesla și SpaceX”, a precizat Musk pe X, adăugând că „mai puțin de 0,1% din aceasta este sub formă de lichidități”.