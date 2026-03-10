O diplomă universitară nu mai reprezintă o garanție pentru un salariu atractiv în România anului 2026. Datele de pe piața muncii arată că absolvenții anumitor specializări obțin venituri modeste, sub 5.000 de lei, chiar și după cinci ani de experiență, în timp ce domeniile tehnice și IT oferă perspective financiare mult superioare.

Potrivit unei analize publicate de Adevărul, salariul mediu al unui absolvent cu aproximativ cinci ani de experiență profesională se situează între 5.000 și 6.000 de lei. Totuși, există numeroase specializări unde veniturile rămân mult sub acest prag, creând un decalaj tot mai vizibil între diferite sectoare de activitate.

Domeniile cu cele mai mici venituri: De la sport la teologie

Printre cele mai slab plătite specializări se numără programele de sport și educație fizică. Absolvenții ajung frecvent profesori sau antrenori, iar salariile lor pornesc de la aproximativ 3.700 de lei lunar. O situație similară se înregistrează în domeniul ecologiei și protecției mediului, unde posturile specializate sunt puține, iar veniturile medii în primul an după absolvire ajung la circa 3.150 de lei.

Nici zona artistică nu oferă perspective mai bune. Absolvenții de arte, actorie sau alte specializări culturale întâmpină dificultăți în găsirea unui loc de muncă stabil. Mulți dintre ei lucrează pe proiecte temporare, iar veniturile medii se mențin între 4.000 și 5.000 de lei, chiar și după câțiva ani de experiență. Teologia se confruntă cu provocări similare, forțând absolvenții să caute alternative în administrație, vânzări sau alte sectoare.

Umanioarele și comunicarea, sub presiunea salariilor mici

Specializările în litere și filologie rămân printre cele mai modest plătite. Majoritatea absolvenților devin profesori, cu venituri care se situează sub 4.500 de lei în primii ani de carieră. Domenii precum sociologia, asistența socială, științele politice sau relațiile internaționale oferă salarii moderate, iar creșterea veniturilor este lentă, în special pentru cei care lucrează în sectorul public sau în ONG-uri.

Jurnalismul și științele comunicării atrag sute de studenți anual, însă rămân domenii solicitante și slab plătite la început de drum. Salariile de pornire în redacții variază între 3.500 și 4.000 de lei. Din acest motiv, mulți tineri combină activitatea jurnalistică cu proiecte de PR sau marketing pentru a-și suplimenta veniturile. Chiar și în economie și management, unde există potențial de creștere în companiile mari, veniturile inițiale sunt în jur de 4.000-4.200 de lei.

De ce ajung tinerii în această situație

Un factor important care contribuie la această realitate este lipsa consilierii în carieră în licee. Mulți elevi aleg o facultate doar pentru a „merge la universitate”, fără a analiza perspectivele reale de angajare și de venit pe care le oferă domeniul respectiv. Această lipsă de orientare profesională duce la supra-aglomerarea anumitor specializări și, inevitabil, la dezamăgirea tinerilor atunci când salariile nu corespund așteptărilor create.

Experții recomandă introducerea unor programe eficiente de consiliere pentru a ghida elevii în alegerea facultății potrivite. O astfel de măsură ar putea reduce diferențele mari de venituri între absolvenți. După cinci ani de experiență, un salariu între 2.300 și 5.000 de lei nu mai este considerat atractiv, mai ales în marile orașe, unde costurile de trai sunt ridicate. Alegerea facultății devine astfel o decizie strategică, nu doar una bazată pe pasiune, de care depind stabilitatea financiară și nivelul de trai în primii ani de carieră.

Sursa: Adevarul