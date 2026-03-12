FCSB revine în Ghencea. Gigi Becali dezvăluie chiria de 30.000 de euro pe meci

FCSB revine pe stadionul din Ghencea pentru meciurile de la finalul sezonului. Decizia vine în contextul în care Arena Națională devine indisponibilă, iar Gigi Becali anunță că noua chirie pentru arena Steaua ar putea fi de aproximativ 30.000 de euro pe partidă.

Clubul campion al României este forțat să găsească o soluție pentru partidele programate în luna mai, deoarece pe cel mai mare stadion al țării vor fi organizate mai multe concerte. Potrivit Fanatik, oficialii echipei au ales varianta arenei din Ghencea pentru cel puțin un meci oficial, abandonând alte opțiuni.

Mihai Stoica: „Vom juca doar pe Arena Națională și Ghencea”

Oficialul FCSB, Mihai Stoica, a confirmat planurile clubului. El a precizat că echipa va disputa un singur meci din play-out în Ghencea, împotriva Unirii Slobozia, și, eventual, semifinala de baraj pentru Conference League. Stoica a respins categoric zvonurile privind mutarea pe stadionul Arcul de Triumf, o variantă neagreată de jucători.

„Noi o să avem un singur meci din play-out, cu Slobozia, pe care trebuie să îl jucăm în Ghencea și sperăm să avem și barajul pe care să îl jucăm acolo. Vom juca doar pe Arena Națională și Ghencea. S-a scris o mare prostie că vrem să jucăm pe Arcul de Triumf, nu s-a pus problema. Jucătorilor nu le place. Adică, cel puțin anul trecut când am jucat, spuneau să se deschidă odată Arena Națională, să jucăm pe Arena. Ei acolo sunt obișnuiți”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Cât costă revenirea în Ghencea

Gigi Becali a dezvăluit că o posibilă reducere a chiriei, care ar urma să fie decisă de Ministrul Apărării, face revenirea în Ghencea mult mai atractivă din punct de vedere financiar. Conform omului de afaceri, un meci jucat pe stadionul deținut de MApN ar costa acum aproximativ 30.000 de euro. Anterior, costurile erau prohibitive, motiv pentru care FCSB a evitat arena.

Patronul a amintit că prețul vechi era aproape dublu. „Nu 45.000, Era dublă, 50-60 de mii chiria”, a spus recent Gigi Becali, subliniind diferența care face acum stadionul o opțiune viabilă.

Becali: „Au făcut chiria mare ca să nu o închiriem noi”

Patronul campioanei consideră că prețul inițial a fost stabilit intenționat pentru a bloca accesul echipei sale pe stadion. El vede noua abordare a Ministerului Apărării ca pe o mișcare inteligentă, cu potențiale beneficii electorale, având în vedere numărul mare de suporteri ai FCSB.

”De aia nu l-am închiriat, că era prea… ei au făcut-o mare (n.r. chiria) ca să nu îl închiriem noi, înțelegi? Ei l-au făcut, prețul, pentru noi, ca să nu fie închiriat, dar acum, dacă e, e o idee bună. Băiat deștept, îi mai merge mintea la câte ceva, el trebuie să știe un lucru. Electoral, dacă o bagă, electoratul e la FCSB. Aia de la CSA au 23 de voturi. Înțelegi? Că drege el, că face el, că schimbă legea. Păi, schimbă legea, dar te votează 2000 de oameni, așa te votează două milioane. (n.r. Deci ați fi interesat?) E o idee bună, era prea mare chiria, de aia nici nu-l închiriam”, a afirmat Gigi Becali.