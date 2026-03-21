Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat lansarea unui program masiv, de peste 170 de milioane de euro, menit să sprijine intrarea pe piața muncii a aproximativ 28.000 de tineri din toată țara. Proiectul, care subvenționează primul loc de muncă, ar urma să demareze cel mai probabil în luna aprilie.

Un proiect etalon, dar cu întârziere

Prezent sâmbătă la Arad, ministrul a subliniat importanța strategică a acestui demers. E drept că recunoaște și o amânare a startului, care nu ar fi imputabilă ministerului. Iar programul este considerat unul dintre cele mai importante din portofoliul actual.

„E vorba de un proiect de peste 170 de milioane de euro care oferă subvenţionarea primului loc de muncă pentru peste 28.000 de tineri la nivelul întregii ţări. E un proiect extrem de important. (…) E un proiect etalon pentru ministerul Muncii. L-am propus în septembrie, îl vom începe, din păcate, cu întârziere, care nu ni se datorează în aprilie cel mai probabil”, a declarat Florin Manole.

Cum se împart banii, pe bune?

Dar cum funcționează, mai exact, acest program? Mecanismul prevede acordarea unui sprijin financiar atât pentru tinerii angajați, cât și pentru companiile care îi angajează, pe o perioadă de doi ani. Practic, ambele părți au de câștigat.

Sprijinul pentru tineri se acordă astfel:

1.000 de lei lunar în primele 12 luni

1.250 de lei lunar în următoarele 12 luni

În paralel, angajatorii primesc și ei o subvenție consistentă. Vorbim de 2.250 de lei lunar în primul an de contract (o sumă deloc de neglijat pentru orice firmă).

Obligații clare pentru angajatori

Numai că lucrurile nu se opresc la finalul celor doi ani de subvenție. Statul impune o condiție esențială pentru companiile care intră în program, pentru a asigura o stabilitate reală tinerilor.

„Ambele părți au de câștigat. După aceste 24 de luni de subvenționare este obligatoriu, dacă intri în acest program, să ții încă 18 luni acel tânăr într-o formă contractuală, contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată”, a explicat ministrul Manole.

Așadar, un tânăr beneficiar ar putea avea un loc de muncă asigurat pentru cel puțin trei ani și jumătate.

O investiție în viitorul țării

Dincolo de cifre, ministrul Muncii vede acest proiect ca pe o măsură strategică, cu impact pe termen lung. Nu e vorba doar de un ajutor economic punctual, ci de formarea unei noi generații de profesioniști cu experiență.

„Vorbim despre trei ani şi jumătate în care un tânăr care intră în acest program devine un angajat cu o apreciabilă experienţă pentru că totuşi trei ani şi jumătate într-un loc de muncă nu doar câştigi bani, nu doar faci lucruri, dar şi vezi foarte multe şi te dezvolţi şi personal şi profesional. Asta înseamnă o investiţie extrem de importantă în viitorul acestei ţări. Pentru că un tânăr care intră în piaţa muncii este un câştig pentru societate pentru următorii 40 de ani”, a afirmat Florin Manole.