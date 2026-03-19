Marea Britanie a emis o alertă de urgență după ce un focar de meningită din Kent a provocat deja două decese, un student de 21 de ani și o elevă de liceu. Numărul cazurilor confirmate și suspectate a ajuns la 20, iar medicii din întreaga Anglie sunt în alertă maximă pentru a identifica rapid noi semne de infecție.

O răspândire fără precedent

Agenția pentru Securitate Sanitară din Regatul Unit (UKHSA) a emis alerta, una considerată neobișnuită, dar folosită în trecut pentru probleme grave precum variola maimuței. Ministrul sănătății, Wes Streeting, a descris situația ca fiind „fără precedent în ceea ce privește răspândirea”. E drept că oficialii europeni au declarat că riscul de boală meningococică invazivă pentru populația generală din Uniunea Europeană este „foarte scăzut”, dar situația din Kent este privită cu maximă seriozitate.

Toate persoanele afectate sunt tineri. Până la urmă, cum s-a ajuns aici?

Epicentrul un club de noapte din Canterbury

Majoritatea cazurilor au fost legate de clubul de noapte Club Chemistry din Canterbury, în perioada 5-7 martie. De aici, boala s-a răspândit rapid, în special în rândul studenților de la Universitatea din Kent. Șase dintre cele nouă cazuri confirmate sunt de tipul B (MenB), o tulpină periculoasă. si, se investighează cazul unui bebeluș cu infecție MenB confirmată, care, momentan, nu pare să aibă legătură cu focarul principal.

Franța a raportat, si, un caz de IMD (boală meningococică invazivă) la o persoană posibil legată de același focar.

Mii de studenți vaccinați de urgență

Iar răspunsul autorităților a fost pe măsură. A fost demarat un program de vaccinare care vizează aproximativ 5.000 de studenți de la Universitatea din Kent. Miercuri, o sală de sport a universității a fost transformată în centru de vaccinare, într-o scenă ce amintește de pandemia de Covid-19, cu asistente echipate cu șorțuri de plastic și măști de protecție. Un purtător de cuvânt al universității a confirmat că personalului și studenților li se oferă antibiotice preventive „pentru a asigura o reacție rapidă și liniște sufletească”.

În total, au fost administrate aproximativ 2.500 de doze de antibiotice în tot comitatul Kent, medicii de familie fiind instruiți să le prescrie oricărei persoane care a vizitat clubul în perioada critică.

Un eveniment de „super-răspândire”

Dar de ce s-a răspândit infecția atât de repede? Susan Hopkins, directoarea executivă a UKHSA, a declarat că se pare că a avut loc un eveniment de super-răspândire, epidemia continuând apoi în căminele universitare. V-ați gândit vreodată că un vaccin introdus relativ recent poate lăsa o întreagă generație vulnerabilă? Marea Britanie oferă vaccinul MenB sugarilor încă din 2015, ceea ce înseamnă că este foarte puțin probabil ca majoritatea studenților actuali să-l fi primit.

Prim-ministrul Sir Keir Starmer a declarat că este o perioadă „extrem de dificilă” pentru familiile celor care au decedat și pentru cei grav bolnavi. Acesta a dat asigurări că experții lucrează pentru a identifica contacții, a distribui antibiotice și a începe vaccinările țintite. Secretarul pentru sănătate, Wes Streeting, a ținut să clarifice că epidemia nu este de amploare națională, dar răspunsul este gestionat centralizat. Si a adăugat: „Ceea ce ne îngrijorează în legătură cu focarul de la Canterbury este ritmul și amploarea răspândirii bolii – acestea sunt fără precedent”.