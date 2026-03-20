Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că Franța explorează o cale la nivelul Națiunilor Unite pentru a debloca Strâmtoarea Hormuz. Prin această arteră maritimă vitală, blocată în mare parte de Iran, tranzitează aproximativ 20% din aprovizionarea mondială cu petrol, ceea ce a dus la creșterea prețurilor la energie la nivel global.

Un proces exploratoriu

Anunțul a fost făcut vineri, la Bruxelles, după o reuniune a liderilor Uniunii Europene. Întrebat direct de jurnaliști, Macron a confirmat demersurile diplomatice aflate în desfășurare.

„Am început un proces exploratoriu și vom vedea în zilele următoare dacă are șanse de succes”, a declarat Macron.

Liderul de la Elysee a oferit și detalii despre discuțiile purtate. „I-am explicat Secretarului General al ONU [António Guterres] în această după-amiază că Franța intenționează să-și consulte partenerii principali, și în special membrii Consiliului de Securitate, cu privire la oportunitatea de a stabili un cadru ONU pentru ceea ce dorim să facem în Strâmtoarea Hormuz.”

Discutii la nivel inalt

Planul nu a apărut din senin. Macron a precizat că a discutat ideea cu prim-ministrul indian Narendra Modi în timpul unei convorbiri telefonice joi dimineață. Ulterior, a abordat subiectul și cu Secretarul General al ONU, António Guterres, care a participat joi la prânzul de lucru al Consiliului European.

Potrivit unui diplomat european, Guterres le-a transmis liderilor că este important pentru statele din Sudul Global ca orice inițiativă de securizare a Strâmtorii Hormuz să treacă prin Națiunile Unite. Iar după discuțiile avute, Macron i-a informat și pe ceilalți lideri europeni despre intențiile sale.

O rezolutie pentru o coalitie mai larga

Dar cum ar arăta, pe bune, o astfel de inițiativă? Un alt diplomat a explicat că planul ar putea consta într-o rezoluție care să obțină sprijinul țărilor din Golf și al celor europene. O astfel de rezoluție (adoptată la nivelul ONU) ar crea baza legală pentru o coaliție mai largă menită să securizeze această cale navigabilă esențială.

O idee ambițioasă.

Macron a confirmat că va testa șansele de succes ale inițiativei ONU, fără a oferi însă mai multe detalii despre planul concret. Până la urmă, prudența pare să fie cuvântul de ordine, liderul francez fiind conștient de complexitatea situației. „Cred că este ceva ce ar putea ajuta. Sunt prudent pentru că nu depinde doar de noi”, a conchis acesta.