Parchetul European (EPPO) din București a trimis în judecată opt inculpați, șase persoane fizice și două firme, într-un dosar de fraudă cu fonduri europene. Prejudiciul se ridică la peste 9 milioane de euro și vizează achiziții de echipamente medicale de protecție din timpul pandemiei de Covid-19.

Mecanismul fraudei

Potrivit anchetei, în perioada 2020-2021, o rețea infracțională a manipulat sistematic achizițiile publice de măști, dezinfectanți și alte materiale sanitare. Beneficiarii erau spitale, școli și alte instituții publice locale. Cum vine asta, mai exact? Gruparea folosea două firme de consultanță, inculpate și ele în dosar, pentru a redacta cererile și a elimina orice formă de concurență reală.

proiectele erau aranjate astfel încât licitațiile să fie câștigate de cine trebuie, la prețuri maxime, blocând competiția. Iar pentru a face asta, s-au folosit documente false sau inexacte. În total, 29 de proiecte au fost atribuite în acest mod fraudulos reprezentanților companiilor membre ale grupării.

Prejudiciul și sechestrul aplicat

Banii fraudați proveneau din programul REACT-EU, destinat sprijinirii statelor membre în contextul pandemiei. Prejudiciul total estimat adus bugetului Uniunii Europene depășește 9 milioane de euro.

O sumă uriașă, nu-i așa?

Dar procurorii au luat deja măsuri pentru recuperarea pagubei. În cadrul anchetei, au fost puse sub sechestru bunuri în valoare de aproximativ 3,6 milioane de euro.

O investigație de amploare

Cazul a necesitat măsuri complexe de investigație, desfășurate în mai multe țări. Au avut loc numeroase percheziții domiciliare și informatice pentru a strânge probe. Peste 250 de martori au fost audiați pentru a desluși ițele acestei rețele.

Ancheta a beneficiat de sprijinul unor instituții importante, precum Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), structura de sprijin EPPO din România, Poliția Română (prin Direcția de Operațiuni Speciale) și Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei Române.

Ce riscă acum inculpații

Dosarul a fost trimis săptămâna aceasta la Tribunalul București. Dacă vor fi găsiți vinovați, inculpații persoane fizice riscă pedepse cu închisoarea cuprinse între trei și peste zece ani.

Nici firmele implicate nu scapă ușor.

Acestea pot primi amenzi consistente și li se pot confisca bunurile. În plus, instanța poate dispune și sancțiuni suplimentare, cum ar fi interdicția de a participa la proceduri de achiziții publice pentru o perioadă cuprinsă între trei luni și trei ani.

EPPO este Parchetul independent al Uniunii Europene, responsabil pentru investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor care afectează interesele financiare ale UE.