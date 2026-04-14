Logica simplă de a alege produse de import pentru a plăti mai puțin nu mai este valabilă. Prețurile la fructe și legume au explodat, cu creșteri de până la 40% într-o singură săptămână, iar românii se uită cu spaimă la tarabe și la portofelele tot mai goale. Criza carburanților, inflația și contextul internațional tensionat sunt principalele cauze.

Prețuri mai mari cu 30-40%

În piețe, oamenii abia mai fac față noilor prețuri. Mulți se plâng că scumpirile sunt vizibile de la o zi la alta, nu doar de la o lună la alta. Un cumpărător a confirmat șocul resimțit la tarabă: „Puțin mai mari față de acum o săptămână, au crescut cu 30-40%”.

Și comercianții sunt la capătul puterilor. Cu marja de profit tot mai mică și cu vânzări în scădere, aceștia spun că doar o intervenție a guvernanților le-ar mai putea salva afacerile. Daniel Sîrbu, un comerciant, pune degetul pe rană. „Din cauza motorinei este totul, motorinei, benzinei, deci totul este dereglat, da. Dar vă dați seama, unde vom ajunge nu știm, acuma să vedem ce hotărăște guvernul”, a spus acesta.

Explicația specialiștilor

Dar de ce s-au scumpit atât de mult și produsele care, teoretic, ar trebui să fie mai ieftine? Lucrurile sunt mai complicate decât par la prima vedere. Feliciu Paraschiv, președintele ANCMMR (Asociația Națională a Comercianților Mici și Mijlocii din România), explică lanțul de costuri care se adaugă prețului final.

„Sunt taxe vamale, sunt proceduri vamale care ridică ușor, ușor costurile. Marfa trebuie asigurată, asta înseamnă iar niște costuri. Situația geopolitică si are niște influențe foarte mari negative”, a detaliat Paraschiv.

Oamenii renunță la anumite produse

La Constanța, de exemplu, tarabele sunt pline, însă prețurile alungă clienții. Un dialog surprins în piață este elocvent. La întrebarea reporterului despre prețul unui produs, un comerciant a răspuns sec: „46 de lei”. Apoi a completat: „Păi e 60 de lei kilogramul”. Pe bune?

În fața acestor cifre, reacția oamenilor este previzibilă. Fie reduc cantitățile cumpărate, fie renunță complet la anumite fructe sau legume considerate acum de lux.

Sentimentul general este de pesimism.

„Sunt mai scumpe, mult mai scumpe și cred că vor mai urma scumpiri din păcate”, a mărturisit un alt client. Specialiștii estimează că prețurile vor rămâne la un nivel ridicat și după sărbătorile pascale. O eventuală scădere ar putea apărea abia odată cu apariția masivă pe piață a producției locale, care ar mai tempera din presiunea importurilor.