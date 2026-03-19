Gazul a devenit cu 30% mai scump decât cărbunele iar Europa schimbă macazul

Europa arde tot mai mult cărbune. E simplu. Creșterea prețurilor la gaze naturale obligă companiile de utilități să treacă la combustibili mai ieftini pentru a menține luminile aprinse, iar cifrele din Germania, cea mai mare piață energetică a continentului, confirmă pe deplin această tendință periculoasă.

O schimbare radicală în Germania

Termocentralele pe cărbune din Germania și-au majorat ponderea în producția de electricitate cu aproximativ 2% în această lună comparativ cu luna februarie. Și asta în ciuda faptului că vremea mai însorită și mai vântoasă a stimulat producția din surse regenerabile, conform datelor de la ENTSO-E, Rețeaua Europeană a Operatorilor de Sisteme de Transport de Energie Electrică.

În paralel, producția de energie pe bază de gaze a scăzut dramatic. Vorbim de o prăbușire de peste o treime. E drept că și cererea totală a fost mai mică, sarcina electrică a Germaniei scăzând cu aproximativ 10% în martie față de februarie, fiind puțin sub nivelul de acum un an.

De ce cărbune și nu gaz?

Până la urmă, totul se rezumă la preț. Prețurile de referință la gaze în Europa s-au dublat luna aceasta, pe fondul îngrijorărilor legate de aprovizionarea globală cu energie din cauza războiului din Iran. Comparativ, prețurile la cărbune au urcat cu „doar” 30% în aceeași perioadă. Costurile mai mari cu combustibilul se vor reflecta, inevitabil, asupra prețurilor finale la electricitate, punând și mai multă presiune pe gospodării.

Un analist de la UBS Group AG, Myles Allsop, a pus cifrele pe hârtie. „Estimăm că, în continuare, este cu aproximativ 30% mai scump pentru o centrală electrică să ardă gaze decât cărbune pentru a produce electricitate în Europa. Vedem un potenţial ca UE să repornească termocentralele pe cărbune inactive dacă criza energetică se agravează”, a declarat acesta.

Strategia Europei, pusă la îndoială

Dar această schimbare, dacă ia avânt, are implicații mult dincolo de piețele de energie. Subliniază, de fapt, fragilitatea strategiei energetice a continentului, care se baza masiv pe gaze ca o punte de tranziție între cărbune și sursele regenerabile.

V-ați gândit vreodată ce înseamnă asta pentru obiectivele climatice? Tendința este îngrijorătoare pentru climă, creând perspectiva ca guvernele să acorde prioritate accesibilității și securității energetice în detrimentul reducerii emisiilor.

Regenerabilele nu fac față singure

Lucrurile stau puțin diferit la o privire mai atentă.

Deși sursele regenerabile de energie au furnizat peste 40% din electricitatea Germaniei în această lună, fluctuația lor lasă goluri pe care combustibilii fosili trebuie încă să le umple. Cărbunele reprezintă cam un sfert din producția de energie electrică a Germaniei, servind drept principala sursă de rezervă atunci când producția de energie fotovoltaică și eoliană scade.

Iar trecerea la cărbune ar putea fi limitată pe măsură ce primăvara avansează și vremea mai caldă duce la o cerere mai mică. Numai că, potrivit analiștilor de la Kpler (o firmă de analiză a datelor din energie), capacitățile de termocentrale pe cărbune disponibile au crescut deja cu aproximativ un gigawatt în această săptămână față de cea anterioară. Dependența de cărbune ar putea crește și mai mult în zilele următoare, în condițiile în care prognozele meteorologice arată spre o vreme mai răcoroasă.