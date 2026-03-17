GEOflux.ai vrea venituri de 50.000 de euro lunar cu optimizarea pentru ChatGPT

Start-up-ul românesc GEOflux.ai a atras deja 15 clienți plătitori la doar o lună și jumătate de la lansarea platformei sale de marketing. Fondatorii țintesc venituri lunare recurente de 50.000 de euro până la finalul anului, mizând pe o piață complet nouă: optimizarea vizibilității brandurilor în răspunsurile generate de inteligența artificială.

Funcționând cu o echipă de patru fondatori, compania atacă o piață globală aflată la început și se concentrează pe piețele vorbitoare de limbă engleză. „Vrem să ajungem la minimum 50.000 de euro MRR – monthly recurring revenue – la sfârşitul anului. Şi putem ajunge aici cu un mix de clienţi mici şi mari sau poate chiar cu trei clienţi enterprise. Depinde de dimensiunea lor“, a declarat Ionuţ Ţurlea, cofondator şi CEO al GEOflux.ai.

De la SEO la GEO, o piață nouă

Până la urmă, cum a apărut ideea? Totul a pornit la finalul anului trecut, după ce antreprenorul Ionuț Țurlea (care anterior dezvoltase aplicaţia B2C Momsi, închisă oficial în 2023) s-a mutat în Spania, în Valencia. Acolo a identificat potențialul uriaș al tranziției de la clasicul SEO la noul val dictat de AI.

„GEO vine de la Generative Engine Optimization şi, după ce am citit un articol (publicat de fondul de investiţii Andreessen Horowitz – n. red.) – am zis: uite, asta e o piaţă gata să fie «disrupted»“, a explicat el. Proiectul a fost demarat alături de Valentin Varadi (CTO), care locuiește tot în Valencia, și de Dan Toma (CMO) și Robert Liviu Vija (CPO), ambii experți în marketing digital cu o agenție în România.

Iar dezvoltarea produsului a fost extrem de rapidă. „Într-o lună şi jumătate am avut un MVP pe care l-am testat, am primit un feedback bun, am mai iterat pe acel feedback şi acum ne pregătim să dăm piept cu lumea“, a adăugat Ţurlea.

Cum funcționează și cât costă

Platforma GEOflux funcționează ca un serviciu pe bază de abonament (SaaS) și analizează parametrii specifici noilor motoare de generare: „share of voice“, mențiuni, citări și analiza sentimentului. Companiile introduc numele brandului, competitorii și posibilele întrebări ale clienților, setând și profilul publicului țintă.

„Practic, măsori prezenţa brandului tău în conversaţiile pe care consumatorii le au cu modele precum ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude“, a detaliat cofondatorul. E drept că lucrurile nu sunt simple. „Acum am învăţat deja că <> folosesc foarte mult context. Dacă le oferi contextul şi cu cât contextul este mai potrivit, cu atât calitatea outputului este mai bună.“

Tracțiunea inițială pare să confirme modelul de business. „În total cred că au testat soluţia circa 30 de clienţi, dintre care 15 ne-au devenit clienţi plătitori, iar ceilalţi vor deveni pentru că sunt în <>“, a punctat el. Din punct de vedere comercial, monetizarea se face pe bază de credite. „Planul <> este 100 de euro, iar planul <> este 200 de euro“, a menționat Țurlea, explicând că diferența constă în numărul de profiluri de public țintă incluse.

Planuri de viitor și expansiune

Dar planurile nu se opresc la simple rapoarte. Deși în prezent platforma oferă date și analize, următorul pas este trecerea la execuție. „Momentan, platforma funcţionează ca un tool de analytics and insights“, a precizat Ionuţ Ţurlea.

Viziunea pentru următoarele luni este mult mai ambițioasă. „În partea a doua a dezvoltării produsului, pregătim un model de AI care să recomande acţiuni extrem de specifice pentru fiecare caz în parte, pentru fiecare brand, produs, client“, a dezvăluit el. Sistemul va ajunge chiar să ofere automat variante de conținut pentru a crește vizibilitatea brandului.

Focusul este clar: piețele externe.

Deși competiția internațională începe să apară, GEOflux vizează o abordare directă pe piețe mature. „Ne vom concentra pe două-trei pieţe. România este una dintre ele, dar nu e piaţa principală“, a afirmat cofondatorul. „Dar avem şi alte două pieţe cărora vrem să ne adresăm: SUA şi Marea Britanie.“

Finanțare pe cont propriu, deocamdată

Și cum se susține toată această expansiune? Momentan, proiectul este susținut integral din resursele proprii ale fondatorilor, adică este „bootstrapped”. Obiectivul principal este validarea comercială înainte de a apela la investitori instituționali.

„Suntem un start-up, avem ADN de start-up, toţi avem experienţă ca fondatori de start-up-uri în istoricul nostru profesional, dar am ajuns la vârsta şi la maturitatea la care ştim că trebuie să construim un business, adică să facem bani din ceea ce construim, mai mult decât să <> banii investitorilor“, a subliniat el. dacă nimeni nu plătește pentru produs, nu e nici start-up, nici business.

totusi, ușa nu este complet închisă. „Deocamdată suntem bootstrapped, dar uşa e deschisă şi avem discuţii de tatonare cu diverşi potenţiali investitori“, a concluzionat cofondatorul și CEO-ul GEOflux.ai.