Gregg Braden dezvăluie tehnica de 0,1 Hz pentru a transforma stresul

Stresul este adesea văzut ca un dușman de eliminat. Dar ce-ar fi dacă l-am putea transforma în ceva util? Cercetătorul Gregg Braden propune o perspectivă diferită, bazată pe conceptul de „coerență inimă-creier”, prin care oamenii își pot regla emoțiile și reacțiile la presiune folosind o tehnică surprinzător de simplă.

Inima, un al doilea creier

La baza teoriei lui Braden stă o idee care schimbă totul. „Inima nu este doar un organ care pompează sânge, ci un sistem de procesare cu o inteligență proprie”, afirmă acesta. E drept că sună ciudat la prima vedere, dar explicația sa este mult mai nuanțată. Potrivit lui, există neuroni specializați direct în inimă. „Neuronii din inimă învață independent de neuronii din creier„, spune el. „Gândesc independent, experimentează, au propria memorie independentă, separată de neuronii din creier – separată, dar înrudită.”

Această rețea neuronală cardiacă devine, în viziunea sa, un portal către intuiția profundă. Practic, orice trăim se întâmplă în două locuri simultan. „Pentru fiecare experiență pe care o vei avea vreodată în viață (cele mai mari bucurii, tristeți, cea mai mare suferință și cele mai înalte stări de extaz) o trăiești în două locuri: în rețeaua neuronală a creierului și în rețeaua neuronală a inimii„, explică Braden. Asta înseamnă că orice traumă sau tensiune lasă urme în ambele sisteme, iar vindecarea trebuie să le adreseze pe amândouă.

Frecvența care ne leagă de Pământ

Când cele două rețele neuronale, cea a inimii și cea a creierului, funcționează sincronizat, se atinge o stare numită coerență. „Când armonizăm inima și creierul, cuvântul tehnic este coerență. Coerență inimă-creier”, precizează cercetătorul. Numai că el adaugă un element surprinzător în ecuație: o frecvență specifică.

Frecvența optimă pentru această armonie este de 0,1 hertzi. Dar de ce tocmai această valoare? Braden, care are studii în geofizică, susține că nu e o coincidență. „0,1 herți este frecvența cu care balenele comunică în oceane, pentru că este o frecvență atât de universală„, afirmă el. Mai mult, aceasta este și prima frecvență de rezonanță a câmpului magnetic al Pământului. „Când îți armonizezi inima și creierul, nu doar că optimizezi relația dintre ele și sistemele corpului, ci îți armonizezi întregul corp cu frecvența fundamentală a câmpului magnetic al planetei pe care trăiești.”

Braden folosește imagini NASA pentru a ilustra cum câmpurile magnetice terestre, puse în mișcare de vântul solar, vibrează și produc sunete reale. „Gândiți-vă la energia soarelui care ciupește fiecare dintre acele corzi ale câmpului magnetic. Și când le ciupește, produce un sunet.„

O măiestrie la îndemâna oricui

Capacitatea de a armoniza conștient inima și creierul este, în opinia lui Braden, o formă superioară de măiestrie personală. „Aceasta este una dintre cele mai înalte forme de măiestrie pe care le ai – capacitatea de a face asta.”

Iar această abilitate pare să fie unică speciei noastre. „Suntem singura formă de viață care poate armoniza două organe într-un sistem unic și puternic în viețile noastre„, spune el. „Putem armoniza rețeaua neuronală din inimă și din creier pentru a ne servi într-un mod în care nicio altă formă de viață nu o poate face – în mod conștient, când alege.” Tehnica pe care o propune (o „tehnologie moale”, cum o numește) este accesibilă oricui, mai ales în momentele de presiune.

Aici începe vindecarea ta.

„Nu numai că optimizezi și aliniezi inima și creierul, dar îți aduci întregul corp în aliniere cu câmpul magnetic al acestei planete. Acesta este un lucru puternic de făcut. Aici începe vindecarea ta.”

Metoda Quick Coherence în doi pași simpli

Dincolo de teorie, hai să vedem cum funcționează tehnica în practică. Metoda se numește Quick Coherence și este un exercițiu scurt de autoreglare.

Primul pas este să îți muți atenția dinspre gânduri către zona pieptului. Apoi, începi să respiri puțin mai lent și mai conștient decât de obicei, fără a forța nimic. Acest gest simplu ajută corpul să iasă din starea de alertă.

Al doilea pas implică activarea unei emoții pozitive. Nu e suficient să te gândești la ceva plăcut, ci trebuie să încerci să simți recunoștință, liniște sau siguranță. O amintire cu o persoană dragă sau un loc familiar poate ajuta. Până la urmă, ideea din spatele metodei este că starea de calm nu apare întâmplător, ci poate fi activată conștient, chiar și în cele mai tensionate momente, prin mutarea atenției din exterior către interior.