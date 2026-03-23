Guvernul se pregătește să declare stare de urgență pe piața ţiţeiului şi a produselor petroliere pentru a contracara creșterea prețurilor la pompă. Printre măsurile anunțate se numără limitarea adaosului comercial la 50% din media anului 2025 și restricționarea exporturilor de combustibil. Decizia vine după discuții intense la nivelul Executivului, iar Ordonanța de Urgență necesară ar urma să fie adoptată marți.

Măsuri de criză, dar nu perfecte

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat luni că a avut „o discuţie extrem de practică” la sediul Guvernului pe tema prețurilor la carburanți. Acesta a recunoscut deschis că soluțiile propuse nu vor putea anula complet șocul de pe piețele internaționale, dar vor avea un rol de amortizare. E drept că nimeni nu se aștepta la o minune peste noapte.

„Sunt măsuri pe care le-am propus în urma consultării şi cu piaţa şi cu specialiştii din domeniu, tocmai pentru a limita aceste creşteri. Este clar că ele nu sunt perfecte, este clar că aceste măsuri nu vor putea să absorbă integral şocul perturbaţiilor mondiale create de conflictul din Orientul Mijlociu, dar vor avea efecte care vor temporiza această creştere”, a declarat ministrul Ivan în cadrul unei conferințe de presă.

Ce înseamnă, pe bune, starea de urgență

Dar ce presupune, mai exact, această stare de urgență? În primul rând, măsurile se vor institui inițial pentru o perioadă de șase luni. Iar această perioadă poate fi extinsă.

Executivul a precizat clar condițiile. Pe durata situaţiei de criză, „vor fi instituite măsuri de protecţie aplicabile pentru o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii succesive pentru intervale de cel mult 3 luni, atât timp cât persistă circumstanţele care au determinat instituirea situaţiei de criză”.

companiile petroliere nu vor mai putea exporta benzină și motorină fără un aviz special. „Exportul şi/sau livrările intracomunitare de benzină şi motorină vor putea fi realizate de către operatorii economici exclusiv cu acordul prealabil scris al Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului şi al Ministerului Energiei”, se arată în comunicarea oficială.

Plafonare, biocarburanți și control

Poate cea mai directă măsură care ar putea influența prețul la pompă este limitarea adaosului comercial. Acesta va fi plafonat la 50% din media înregistrată în anul 2025 (o referință la un an viitor, conform documentelor oficiale), limitare ce se va aplica pe întregul lanț economic, de la materii prime la produsul final.

O altă decizie vizează compoziția benzinei. Mai precis, se va reduce cantitatea de biocarburant, o măsură menită să scadă prețul final plătit de șoferi. În plus, ministrul Ivan a menționat crearea unui mecanism care să asigure „zero şanse pentru orice companie de a specula o creştere artificială a combustibililor la pompă”.

Cine se va asigura că lucrurile merg strună?

Monitorizarea pieței va fi o sarcină comună. Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei și cel al Energiei, împreună cu Consiliul Concurenţei, vor supraveghea permanent evoluția prețurilor și vor evalua dacă se impun și alte măsuri. Ședința de Guvern de marți va fi decisivă pentru adoptarea acestui pachet de măsuri.