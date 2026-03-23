Un bărbat din Iași, autorul unui jaf de peste 51.000 de lei dintr-un apartament, a uimit instanța cu planurile sale de viitor. După ce și-a recunoscut fapta, Stelică Stoleru a promis că se va îndrepta și că intenționează să se angajeze la o firmă de pază. Judecătorii l-au condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare.

Cheia uitată în ușă, pagubă de 51.000 de lei

Totul s-a petrecut pe 11 iulie 2025. Tatiana B., proprietara unui apartament de la etajul 5 dintr-un bloc din Iași, era plecată din localitate. Acasă rămăsese doar fiica ei, Andreea. Tânăra a plecat spre meditații, dar s-a întors rapid, dându-și seama că și-a uitat căștile. Numai că, la a doua plecare, din grabă, a lăsat cheia în broasca ușii.

De această neglijență a profitat Stelică Stoleru, originar din Brădicești, comuna Dolhești. A intrat în apartament și a plecat cu mai multe bunuri de valoare, printre care o tabletă, bijuterii din aur și bani. Prejudiciul total a fost calculat la peste 51.000 de lei (echivalentul a aproximativ 10.000 de euro).

Prins în două săptămâni

Polițiștii au reușit să-l identifice pe autor în doar două săptămâni. Iar în acest timp, Stoleru deja apucase să amaneteze o parte din bijuterii și să vândă tableta. Din fericire, majoritatea bunurilor furate au fost recuperate de anchetatori.

Trimis în judecată pentru furt calificat, bărbatul nu era la prima abatere. Mai avea la activ alte două furturi, comise însă în străinătate.

Vreau să ajung un exemplu în societate

Aflat în fața judecătorilor, Stoleru și-a recunoscut fapta și a cerut clemență. A promis că se va schimba, că va munci și că va achita orice daună, un gest care a determinat-o pe păgubită să nu se mai constituie parte civilă în proces. Dar ce a urmat a fost de-a dreptul surprinzător.

În timpul audierilor, el a afirmat că vrea să ajungă un exemplu în societate. Pe bune? Da, a spus și că are treburi urgente, cum ar fi să așeze lemnele de foc pe care tocmai le cumpărase. Și, cireașa de pe tort, a declarat că intenționează să se angajeze la o firmă de pază.

Verdictul judecătorilor: amendă și suspendare

Argumentele sale nu i-au convins pe deplin pe magistrați, e drept. totusi, au decis să-i aplice o pedeapsă de doi ani de închisoare cu suspendare.

Pe lângă pedeapsa privativă de libertate, Stoleru a primit și o amendă penală în valoare de 9.000 de lei. Suma corespunde unui număr de 150 de zile-amendă.

Decizia nu este definitivă.