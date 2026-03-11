Ai primit primii tăi dividende de la o companie listată la Bursa de Valori București și te întrebi ce urmează? Sau poate te gândești să investești și vrei să știi din start ce taxe vei avea de plătit. Modificările fiscale recente au schimbat regulile jocului, iar impozitul pe dividende în România pentru 2026 vine cu noi praguri și obligații pe care trebuie să le cunoști pentru a evita surprizele neplăcute de la ANAF.

Ce este impozitul pe dividende și de ce te afectează direct

Un dividend este, în esență, o bucată din profitul unei companii pe care aceasta decide să o distribuie acționarilor săi. Dacă deții acțiuni la Banca Transilvania, OMV Petrom sau orice altă companie care plătește dividende, vei primi o parte din acest profit, proporțional cu numărul de acțiuni pe care le deții. Este una dintre cele mai populare metode de a obține un venit pasiv din investițiile la bursă.

Impozitul pe dividende este taxa pe care statul român o aplică acestui câștig. Nu primești în cont întreaga sumă brută anunțată de companie, ci o sumă netă, după ce taxele au fost oprite. A înțelege cum se calculează și cine are responsabilitatea să plătească acest impozit este un pas important pentru orice investitor, fie că are un portofoliu de 1.000 de lei sau de 100.000 de lei. Regulile nu sunt complicate, dar includ câteva praguri care pot schimba dramatic suma finală pe care o datorezi statului.

Fie că investești prin brokeri locali precum Tradeville sau internaționali ca XTB, fie că deții acțiuni direct, aceste reguli ți se aplică. Cunoașterea lor te ajută să îți planifici mai bine finanțele, să estimezi corect randamentul net al investițiilor tale și să fii în legalitate față de ANAF, depunând la timp Declarația Unică, dacă este cazul.

Cum funcționează impozitul pe dividende în România în 2026

Sistemul de taxare a dividendelor în România se bazează pe două componente principale: un impozit pe venit cu o cotă fixă și o contribuție la sănătate (CASS) care depinde de anumite praguri de venit. Să le luăm pe rând.

Cota de impozitare pe venit: 8%

Aceasta este taxa de bază și se aplică direct la valoarea brută a dividendului încasat. Indiferent dacă primești 100 de lei sau 100.000 de lei, primii 8% se duc către bugetul de stat ca impozit pe venit. Vestea bună este că, pentru dividendele primite de la companii românești, acest impozit este de obicei reținut la sursă. Asta înseamnă că firma care plătește dividendul (sau intermediarul, de exemplu, Depozitarul Central) se ocupă de calculul, reținerea și plata acestui impozit de 8% în numele tău. Tu vei primi în contul de tranzacționare sau în contul bancar suma netă, deja impozitată.

Contribuția la Sănătate (CASS): Aici se complică lucrurile

Pe lângă impozitul de 8%, s-ar putea să datorezi și Contribuția de Asigurări Sociale de Sănătate (CASS), care are o cotă de 10%. Plata CASS nu este obligatorie pentru toată lumea. Ea se activează doar dacă totalul veniturilor tale extra-salariale dintr-un an fiscal depășește anumite praguri. Aceste praguri sunt calculate în funcție de salariul minim brut pe țară în vigoare la începutul anului pentru care se face impunerea.

Este foarte important de reținut că în calculul acestor praguri intră NU doar dividendele, ci și alte venituri precum: chirii, drepturi de autor, venituri din activități independente (PFA), dobânzi, câștiguri din vânzarea de acțiuni etc. Pragurile pentru veniturile din 2025, declarate în 2026, sunt următoarele:

Sub 6 salarii minime brute: Dacă totalul veniturilor tale extra-salariale este sub acest prag, NU plătești CASS pentru dividende.

Dacă totalul veniturilor tale extra-salariale este sub acest prag, NU plătești CASS pentru dividende. Între 6 și 12 salarii minime brute: Dacă te încadrezi aici, datorezi CASS. Suma pe care o plătești este fixă: 10% aplicat la nivelul a 6 salarii minime. Nu contează dacă ai depășit pragul cu 1 leu sau cu 10.000 de lei, suma de plată este aceeași.

Dacă te încadrezi aici, datorezi CASS. Suma pe care o plătești este fixă: 10% aplicat la nivelul a 6 salarii minime. Nu contează dacă ai depășit pragul cu 1 leu sau cu 10.000 de lei, suma de plată este aceeași. Între 12 și 24 de salarii minime brute: Pentru acest interval, datorezi CASS la nivelul a 12 salarii minime. Din nou, este o sumă fixă, calculată ca 10% din valoarea a 12 salarii minime.

Pentru acest interval, datorezi CASS la nivelul a 12 salarii minime. Din nou, este o sumă fixă, calculată ca 10% din valoarea a 12 salarii minime. Peste 24 de salarii minime brute: Dacă veniturile tale depășesc acest plafon superior, vei plăti CASS la nivelul a 24 de salarii minime, adică 10% din această valoare.

Această structură cu plafoane fixe înseamnă că trecerea de la un prag la altul poate duce la o creștere bruscă a taxării efective, un detaliu pe care orice investitor trebuie să-l aibă în vedere.

Exemple concrete: Cât plătești la ANAF pentru dividende de 10.000, 30.000 și 100.000 RON

Să trecem la cifre pentru a înțelege mai bine. Vom folosi ca referință un salariu minim brut pe economie estimat la 3.700 RON pentru anul 2025 (valoarea exactă va fi stabilită de Guvern, dar aceasta este o estimare realistă pentru calcul). Astfel, pragurile CASS ar fi:

Prag 6 salarii: 6 x 3.700 = 22.200 RON

6 x 3.700 = 22.200 RON Prag 12 salarii: 12 x 3.700 = 44.400 RON

12 x 3.700 = 44.400 RON Prag 24 salarii: 24 x 3.700 = 88.800 RON

Vom presupune că persoana din exemple nu are alte venituri extra-salariale în afara dividendelor.

Scenariul 1: Investitor la început de drum

Dividende anuale brute: 10.000 RON.

Calcul impozit pe venit (8%): 10.000 RON * 8% = 800 RON. Acesta este reținut la sursă de compania din România.

10.000 RON * 8% = 800 RON. Acesta este reținut la sursă de compania din România. Calcul CASS: Suma de 10.000 RON este sub primul prag de 22.200 RON. Prin urmare, CASS datorat este 0 RON.

Suma de 10.000 RON este sub primul prag de 22.200 RON. Prin urmare, CASS datorat este 0 RON. Total taxe plătite: 800 RON.

800 RON. Dividend net în mână: 10.000 – 800 = 9.200 RON.

10.000 – 800 = 9.200 RON. Taxare efectivă: 8%.

Scenariul 2: Investitor mediu

Dividende anuale brute: 30.000 RON.

Calcul impozit pe venit (8%): 30.000 RON * 8% = 2.400 RON (reținut la sursă).

30.000 RON * 8% = 2.400 RON (reținut la sursă). Calcul CASS: Suma de 30.000 RON depășește pragul de 6 salarii (22.200 RON), dar este sub cel de 12 salarii (44.400 RON). Se datorează CASS la plafonul de 6 salarii. CASS de plată = 10% * 22.200 RON = 2.220 RON. Această sumă trebuie declarată și plătită de tine prin Declarația Unică.

Suma de 30.000 RON depășește pragul de 6 salarii (22.200 RON), dar este sub cel de 12 salarii (44.400 RON). Se datorează CASS la plafonul de 6 salarii. CASS de plată = 10% * 22.200 RON = 2.220 RON. Această sumă trebuie declarată și plătită de tine prin Declarația Unică. Total taxe plătite: 2.400 RON (impozit) + 2.220 RON (CASS) = 4.620 RON.

2.400 RON (impozit) + 2.220 RON (CASS) = 4.620 RON. Dividend net în mână: 30.000 – 4.620 = 25.380 RON.

30.000 – 4.620 = 25.380 RON. Taxare efectivă: (4.620 / 30.000) * 100 = 15.4%.

Scenariul 3: Investitor experimentat

Dividende anuale brute: 100.000 RON.

Calcul impozit pe venit (8%): 100.000 RON * 8% = 8.000 RON (reținut la sursă).

100.000 RON * 8% = 8.000 RON (reținut la sursă). Calcul CASS: Suma de 100.000 RON depășește și cel mai înalt prag, cel de 24 de salarii (88.800 RON). Se datorează CASS la plafonul maxim. CASS de plată = 10% * 88.800 RON = 8.880 RON. Această sumă trebuie declarată și plătită prin Declarația Unică.

Suma de 100.000 RON depășește și cel mai înalt prag, cel de 24 de salarii (88.800 RON). Se datorează CASS la plafonul maxim. CASS de plată = 10% * 88.800 RON = 8.880 RON. Această sumă trebuie declarată și plătită prin Declarația Unică. Total taxe plătite: 8.000 RON (impozit) + 8.880 RON (CASS) = 16.880 RON.

8.000 RON (impozit) + 8.880 RON (CASS) = 16.880 RON. Dividend net în mână: 100.000 – 16.880 = 83.120 RON.

100.000 – 16.880 = 83.120 RON. Taxare efectivă: (16.880 / 100.000) * 100 = 16.88%.

Ghid practic: Cum și când declari și plătești impozitul pe dividende

Acum că știi cât ai de plată, iată pașii concreți pe care trebuie să îi urmezi.

Pasul 1: Înțelege cine reține impozitul pe venit (8%)

Dividende de la companii românești (BVB): Așa cum am menționat, impozitul de 8% este de obicei reținut la sursă. Nu trebuie să faci nimic în plus pentru acest impozit. Venitul brut din aceste dividende se ia însă în calcul pentru încadrarea la plafoanele CASS.

Așa cum am menționat, impozitul de 8% este de obicei reținut la sursă. Nu trebuie să faci nimic în plus pentru acest impozit. Venitul brut din aceste dividende se ia însă în calcul pentru încadrarea la plafoanele CASS. Dividende de la companii străine (ex: Apple, Google): Dacă primești dividende de la companii din afara României printr-un broker internațional, situația se schimbă. De regulă, impozitul nu este reținut la sursă pentru statul român. Tu ești responsabil să declari acest venit în Declarația Unică și să plătești impozitul de 8% în România. Verifică și tratatul de evitare a dublei impuneri dintre România și țara respectivă pentru a vedea dacă s-a reținut deja un impozit acolo și cum îl poți deduce.

Pasul 2: Verifică dacă te încadrezi la plata CASS

La finalul anului fiscal, adună valoarea brută a TUTUROR veniturilor tale extra-salariale: dividende din România, dividende din străinătate, chirii, drepturi de autor etc.

Compară suma totală cu pragurile de 6, 12 și 24 de salarii minime brute pe economie.

Dacă ai depășit oricare dintre aceste praguri, ești obligat să depui Declarația Unică pentru a declara și plăti CASS. Această obligație există chiar dacă ești deja asigurat la sănătate prin contractul de muncă.

Pasul 3: Completează și depune Declarația Unică (Formularul 212)

Ce este: Declarația Unică este documentul oficial prin care persoanele fizice își declară la ANAF veniturile non-salariale și taxele aferente (impozit pe venit și contribuții sociale).

Declarația Unică este documentul oficial prin care persoanele fizice își declară la ANAF veniturile non-salariale și taxele aferente (impozit pe venit și contribuții sociale). Cum o depui: Cel mai simplu și recomandat mod este online, prin Spațiul Privat Virtual (SPV). Crearea unui cont pe anaf.ro este gratuită și îți va simplifica enorm interacțiunea cu autoritățile fiscale.

Cel mai simplu și recomandat mod este online, prin Spațiul Privat Virtual (SPV). Crearea unui cont pe anaf.ro este gratuită și îți va simplifica enorm interacțiunea cu autoritățile fiscale. Termen limită: Termenul standard pentru depunerea Declarației Unice și pentru plata taxelor este 25 mai a anului următor celui în care ai încasat veniturile. De exemplu, pentru dividendele încasate în orice lună din 2025, vei depune declarația și vei plăti taxele până la 25 mai 2026.

Pasul 4: Plătește efectiv taxele

După depunerea declarației, trebuie să achiți sumele datorate (CASS și, eventual, impozitul pe dividendele din străinătate) până la același termen de 25 mai.

Poți plăti foarte ușor online cu cardul prin platforma ghiseul.ro, prin internet banking folosind datele de identificare fiscală sau, mai clasic, la ghișeul oricărei unități a Trezoreriei Statului.

Gestionarea taxelor pe dividende poate părea complicată la început, dar odată ce înțelegi mecanismul pragurilor CASS, totul devine un proces administrativ. Păstrează o evidență clară a veniturilor tale și folosește instrumentele online ale ANAF pentru a fi mereu la zi. Tu ce strategie de investiții în acțiuni cu dividende vei adopta acum că știi exact care sunt costurile fiscale?