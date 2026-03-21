Investiție de un milion de euro în Balotești un pod care leagă două câmpuri

O investiție de aproximativ patru milioane de lei zace nefolosită chiar lângă București. Un pod construit la standarde de autostradă, finalizat de peste doi ani, leagă în prezent doar două câmpuri goale. Mai mult, primarul din Balotești anunță că va asfalta drumul, dar se va opri chiar înainte de pod, pe motiv că planurile inițiale s-au schimbat.

Un proiect comun, un pod spre nicăieri

Totul a pornit de la o idee comună a primăriei Balotești și a companiei naționale de drumuri. Planul era simplu: un pod care să traverseze autostrada A0 și un drum care să ajute la dezvoltarea comunei. Podul s-a făcut, e drept, dar drumul încă se lasă așteptat.

Și nu vorbim de o construcție oarecare. Pasajul a fost ridicat la standarde normale de autostradă, cu o fundație stabilă și o înălțime de 5 metri, necesară pentru a permite trecerea convoaielor militare și a transporturilor agabaritice. Costul total s-a ridicat la aproximativ un milion de euro. Numai că, în loc de mașini, pe sub el trec doar utilaje agricole, iar deasupra lui… nimeni.

Primăria schimbă planul, CNAIR contrazice

Acum, edilul din Balotești susține că lucrurile stau puțin diferit și că șoseaua se va face, dar nu va mai ajunge până la pod. V-ați fi așteptat la asta? „Anul acesta vor începe lucrările de modernizare a sistemului rutier pe prelungirea fabricii până la acest pod. Nu va fi lipit de acel pod pentru că nu ne aparține acel pod”, a declarat primarul.

Motivul invocat oficial este lipsa unui aviz de la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Doar că reprezentanții CNAIR au o cu totul altă versiune. Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al companiei, a clarificat situația: „Noi în general dăm avize și venim în sprijinul autorităților locale, deci nu se pune problema dacă o autoritate locală are nevoie noi n-o să-i dăm aviz, ba din contră îi mai și ajutăm să își facă documentația pentru că mai sunt și erori în documentație”.

Explicația reală pare să fie alta.

Ulterior, un angajat al primăriei a intervenit și a explicat că, pe bune, dacă nu s-ar opri cu asfaltul înainte de pod, administrația locală nu ar primi banii de la guvern pentru lucrare.

Costuri continue pentru o lucrare inutilă

Până să fie folosit, podul a început deja să se degradeze, iar constructorul a fost nevoit să se întoarcă pentru a remedia problemele apărute. Iar costurile nu se opresc aici. Chiar dacă leagă două câmpuri, întreținerea, curățarea sau deszăpezirea sunt în responsabilitatea Companiei de drumuri.

Și da, se face deszăpezire pe un pod pe care nu circulă nimeni. „Da, noi îl deszăpezim, intră în obligația noastră să deszăpezim tot ce ține de gestiunea noastră. Avem drumuri tehnologice și putem să intrăm”, a adăugat purtătorul de cuvânt al CNAIR.

Cazul din Balotești nu este, din păcate, unul singular. Compania de drumuri s-a mai confruntat cu situații în care autorități locale au cerut drumuri și poduri ajunse ulterior în paragină. Totul, clar, pe bani publici.