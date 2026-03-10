Ai reușit să pui deoparte niște bani, dar acum stau într-un cont curent și simți cum inflația îi „mănâncă” lună de lună? Te gândești să faci primul pas în lumea investițiilor, însă multitudinea de opțiuni și termeni complicați te descurajează? Află că există un drum clar și accesibil pentru a-ți pune banii la treabă, iar acest ghid de investiții pentru începători este conceput special pentru contextul economic din România.

Ce înseamnă să investești și de ce este important pentru tine?

A investi nu înseamnă să te îmbogățești peste noapte sau să faci speculații riscante. În termeni simpli, a investi înseamnă a aloca bani într-un activ (cum ar fi acțiuni, obligațiuni sau imobiliare) cu așteptarea că valoarea acestuia va crește în timp sau că va genera un venit. Este diferența fundamentală dintre a economisi și a investi. Economisirea înseamnă să pui bani deoparte, în timp ce investiția înseamnă să pui acei bani să lucreze pentru tine.

De ce este acest lucru important pentru un român cu un venit mediu? Principalul motiv este inflația. Să ne imaginăm o inflație anuală de 5%, o cifră realistă pentru economia noastră. Dacă ai 10.000 de lei într-un cont curent cu dobândă zero, peste un an vei avea tot 10.000 de lei. Însă, puterea lor de cumpărare va fi scăzut cu 5%. Vei putea cumpăra mai puține lucruri cu aceeași sumă de bani. Investițiile sunt principalul instrument prin care poți obține un randament care nu doar că acoperă inflația, ci o și depășește, ajutându-te să-ți crești averea reală pe termen lung.

5 Opțiuni de investiții pentru începători, de la simplu la complex

Călătoria în lumea investițiilor trebuie să înceapă treptat, cu instrumente pe care le înțelegi și care se potrivesc nivelului tău de confort. Am ordonat cinci dintre cele mai comune opțiuni disponibile în România, de la cele mai sigure și simple, la cele care implică un grad mai mare de cunoștințe și risc.

1. Depozitele la termen și conturile de economii (Cel mai simplu punct de plecare)

Acestea sunt cele mai cunoscute și mai sigure produse de economisire activă. Sunt oferite de orice bancă comercială și reprezintă un prim pas excelent pentru oricine dorește să obțină un mic câștig din banii economisiți, fără niciun risc de a pierde suma inițială.

Ce sunt: Produse bancare prin care împrumuți bani băncii pentru o perioadă determinată (depozitul la termen) sau îi păstrezi într-un cont special (contul de economii), primind în schimb o dobândă. Sumele de până la 100.000 de euro sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB).

Produse bancare prin care împrumuți bani băncii pentru o perioadă determinată (depozitul la termen) sau îi păstrezi într-un cont special (contul de economii), primind în schimb o dobândă. Sumele de până la 100.000 de euro sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB). Cum funcționează: Pentru un depozit, blochezi o sumă pe 1, 3, 6 sau 12 luni și primești o dobândă fixă la final. Contul de economii oferă mai multă flexibilitate, permițându-ți să depui și să retragi bani oricând, dar dobânda este de obicei mai mică și variabilă.

Pentru un depozit, blochezi o sumă pe 1, 3, 6 sau 12 luni și primești o dobândă fixă la final. Contul de economii oferă mai multă flexibilitate, permițându-ți să depui și să retragi bani oricând, dar dobânda este de obicei mai mică și variabilă. Fiscalitate: Simplă și directă. Banca reține la sursă un impozit de 10% pe câștigul obținut din dobândă. Nu trebuie să depui nicio declarație la ANAF.

Simplă și directă. Banca reține la sursă un impozit de 10% pe câștigul obținut din dobândă. Nu trebuie să depui nicio declarație la ANAF. Exemplu concret: Depui 10.000 RON într-un depozit la termen pe 12 luni, cu o dobândă anuală de 6%. La finalul perioadei, vei obține un câștig brut de 600 RON. Banca va reține impozitul de 10% (60 RON), iar tu vei rămâne cu un câștig net de 540 RON.

2. Titlurile de stat (Fidelis și Tezaur)

Când cumperi titluri de stat, practic împrumuți direct statul român. Acestea sunt considerate cele mai sigure investiții disponibile în țara noastră, deoarece sunt garantate integral de stat, indiferent de sumă.

Ce sunt: Instrumente de datorie emise de Ministerul Finanțelor pentru a atrage bani de la populație. Există două programe principale: Tezaur (se cumpără de la unitățile Trezoreriei Statului sau Poșta Română) și Fidelis (se cumpără prin brokeri autorizați și se tranzacționează la Bursa de Valori București – BVB).

Instrumente de datorie emise de Ministerul Finanțelor pentru a atrage bani de la populație. Există două programe principale: Tezaur (se cumpără de la unitățile Trezoreriei Statului sau Poșta Română) și Fidelis (se cumpără prin brokeri autorizați și se tranzacționează la Bursa de Valori București – BVB). Cum funcționează: Cumperi titluri cu o anumită valoare nominală (de exemplu, 1 leu pentru Tezaur, 100 lei pentru Fidelis) și primești o dobândă anuală fixă (numită cupon). La scadență (după 1, 3 sau 5 ani), primești înapoi întreaga sumă investită.

Cumperi titluri cu o anumită valoare nominală (de exemplu, 1 leu pentru Tezaur, 100 lei pentru Fidelis) și primești o dobândă anuală fixă (numită cupon). La scadență (după 1, 3 sau 5 ani), primești înapoi întreaga sumă investită. Fiscalitate: Acesta este marele lor avantaj. Orice câștig obținut din dobânzile titlurilor de stat destinate populației este complet neimpozabil.

Acesta este marele lor avantaj. Orice câștig obținut din dobânzile titlurilor de stat destinate populației este complet neimpozabil. Exemplu concret: Cumperi titluri de stat Tezaur în valoare de 5.000 RON cu scadența la 3 ani și o dobândă anuală de 6.5%. În fiecare an, vei primi în cont suma de 325 RON (5.000 * 6.5%), fără niciun impozit. La finalul celor 3 ani, vei primi înapoi și cei 5.000 RON investiți inițial.

3. Fondurile mutuale (Diversificare automată)

Fondurile mutuale sunt o poartă de intrare excelentă către piața de capital pentru cei care nu au timp sau cunoștințe să aleagă individual acțiuni sau obligațiuni.

Ce sunt: Un „coș” comun de investiții în care mulți oameni își pun banii la un loc. Acest coș este administrat de o companie specializată (Societate de Administrare a Investițiilor – SAI) care investește banii într-un portofoliu diversificat de active (acțiuni, obligațiuni, instrumente monetare etc.). Când investești, cumperi „unități de fond”, adică o mică parte din întregul coș.

Un „coș” comun de investiții în care mulți oameni își pun banii la un loc. Acest coș este administrat de o companie specializată (Societate de Administrare a Investițiilor – SAI) care investește banii într-un portofoliu diversificat de active (acțiuni, obligațiuni, instrumente monetare etc.). Când investești, cumperi „unități de fond”, adică o mică parte din întregul coș. Cum funcționează: Poți investi prin majoritatea băncilor mari (BCR, ING, BT, Raiffeisen au propriile administratoare de fonduri) sau direct la un SAI. Alegi un fond în funcție de profilul tău de risc: fonduri de obligațiuni (risc redus), fonduri mixte (risc mediu) sau fonduri de acțiuni (risc ridicat). Poți investi o sumă unică sau, mai recomandat pentru începători, sume recurente lunare (ex: 300 RON).

Poți investi prin majoritatea băncilor mari (BCR, ING, BT, Raiffeisen au propriile administratoare de fonduri) sau direct la un SAI. Alegi un fond în funcție de profilul tău de risc: fonduri de obligațiuni (risc redus), fonduri mixte (risc mediu) sau fonduri de acțiuni (risc ridicat). Poți investi o sumă unică sau, mai recomandat pentru începători, sume recurente lunare (ex: 300 RON). Fiscalitate: Câștigul (diferența dintre prețul la care vinzi unitățile de fond și prețul la care le-ai cumpărat) se impozitează. Dacă deții unitățile mai mult de 365 de zile, impozitul este de 1%. Dacă le deții mai puțin de un an, impozitul este de 3%. Acest venit se declară anual la ANAF prin intermediul Declarației Unice.

4. ETF-urile (Fonduri tranzacționate la bursă)

ETF-urile (Exchange Traded Funds) sunt un hibrid între fondurile mutuale și acțiuni. Oferă diversificarea unui fond, dar cu flexibilitatea și transparența unei acțiuni.

Ce sunt: Fonduri de investiții care se tranzacționează la bursă, la fel ca acțiunile unei companii. Majoritatea ETF-urilor sunt pasive, adică nu încearcă să „bată piața”, ci să replice performanța unui indice bursier. De exemplu, la BVB există un ETF (simbol TVBETETF) care urmărește evoluția indicelui BET, ce cuprinde cele mai importante 20 de companii listate.

Fonduri de investiții care se tranzacționează la bursă, la fel ca acțiunile unei companii. Majoritatea ETF-urilor sunt pasive, adică nu încearcă să „bată piața”, ci să replice performanța unui indice bursier. De exemplu, la BVB există un ETF (simbol TVBETETF) care urmărește evoluția indicelui BET, ce cuprinde cele mai importante 20 de companii listate. Cum funcționează: Ai nevoie de un cont deschis la un broker de investiții autorizat în România (ex: Tradeville, XTB). Odată ce ai contul, poți cumpăra și vinde unități de ETF pe parcursul zilei de tranzacționare, la prețul pieței. Costurile de administrare sunt, în general, mai mici decât la fondurile mutuale active.

Ai nevoie de un cont deschis la un broker de investiții autorizat în România (ex: Tradeville, XTB). Odată ce ai contul, poți cumpăra și vinde unități de ETF pe parcursul zilei de tranzacționare, la prețul pieței. Costurile de administrare sunt, în general, mai mici decât la fondurile mutuale active. Fiscalitate: Regimul de impozitare este identic cu cel al fondurilor mutuale și al acțiunilor: 1% pe câștigul de capital pentru dețineri mai lungi de un an și 3% pentru dețineri sub un an, declarabil prin Declarația Unică.

5. Acțiunile individuale la Bursa de Valori București (BVB)

Acesta este pasul cel mai complex, care presupune cel mai mare grad de implicare și cunoștințe. Cumpărarea de acțiuni individuale înseamnă că pariezi pe succesul unei singure companii.

Ce sunt: Când cumperi o acțiune, cumperi o mică parte din proprietatea unei companii listate la bursă (ex: Hidroelectrica, OMV Petrom, Banca Transilvania, Purcari). Ca acționar, ai dreptul la o parte din profiturile companiei (sub formă de dividende) și poți beneficia de creșterea prețului acțiunii.

Când cumperi o acțiune, cumperi o mică parte din proprietatea unei companii listate la bursă (ex: Hidroelectrica, OMV Petrom, Banca Transilvania, Purcari). Ca acționar, ai dreptul la o parte din profiturile companiei (sub formă de dividende) și poți beneficia de creșterea prețului acțiunii. Cum funcționează: Folosind același cont de brokeraj ca pentru ETF-uri, poți plasa ordine de cumpărare pentru acțiunile dorite. Spre deosebire de fonduri, aici este necesar să analizezi fiecare companie în parte: sănătatea sa financiară, perspectivele de creștere, echipa de management. Riscul este mai concentrat; dacă acea companie are probleme, valoarea investiției tale poate scădea considerabil.

Folosind același cont de brokeraj ca pentru ETF-uri, poți plasa ordine de cumpărare pentru acțiunile dorite. Spre deosebire de fonduri, aici este necesar să analizezi fiecare companie în parte: sănătatea sa financiară, perspectivele de creștere, echipa de management. Riscul este mai concentrat; dacă acea companie are probleme, valoarea investiției tale poate scădea considerabil. Fiscalitate: Câștigul din vânzarea acțiunilor se impozitează cu 1% sau 3%, la fel ca la fonduri. Veniturile din dividende sunt impozitate cu 8%. De obicei, acest impozit pe dividende este reținut la sursă de către companie sau de broker, simplificând procesul pentru investitor.

Simulare: Ce se întâmplă cu 500 RON pe lună timp de 5 ani?

Pentru a înțelege mai bine impactul diferitelor abordări, să comparăm trei scenarii. Presupunem că investim 500 RON în fiecare lună, timp de 5 ani. Suma totală depusă este de 30.000 RON (500 RON x 12 luni x 5 ani).

Scenariul 1: Economisire în cont curent

Suma depusă: 30.000 RON

Randament anual: 0%

Valoare finală brută: 30.000 RON

Valoare reală (ajustată cu o inflație de 5%): ~26.200 RON

Scenariul 2: Investiție în titluri de stat (randament mediu 6.5% pe an)

Suma depusă: 30.000 RON

Valoare finală estimată: ~35.000 RON

Impozit: 0 RON

Câștig net: ~5.000 RON

Scenariul 3: Investiție într-un ETF pe indicele BET (randament mediu istoric 10% pe an – nu este garantat)

Suma depusă: 30.000 RON

Valoare finală estimată brută: ~38.600 RON

Câștig brut: 8.600 RON

Impozit (1% pe câștig): 86 RON

Valoare finală netă: ~38.514 RON

Diferențele sunt clare. Banii lăsați în contul curent pierd valoare. Chiar și o investiție sigură precum titlurile de stat aduce un câștig considerabil. O investiție cu un risc puțin mai mare, dar totuși diversificată, are potențialul de a genera cele mai bune rezultate pe termen lung.

Ghid practic: Cum începi să investești chiar de azi

Teoria este utilă, dar practica este cea care contează. Iată câțiva pași concreți pentru a începe.

Stabilește-ți obiectivul. De ce investești? Pentru un avans la casă peste 5 ani? Pentru pensie peste 30 de ani? Pentru educația copilului? Orizontul de timp îți va dicta ce tip de investiții sunt potrivite pentru tine.

De ce investești? Pentru un avans la casă peste 5 ani? Pentru pensie peste 30 de ani? Pentru educația copilului? Orizontul de timp îți va dicta ce tip de investiții sunt potrivite pentru tine. Construiește un fond de urgență. Înainte de a investi un leu, asigură-te că ai echivalentul a 3-6 luni de cheltuieli pus deoparte într-un cont de economii sau un depozit la termen. Acesta este plasa ta de siguranță. Nu investi niciodată banii din fondul de urgență.

Înainte de a investi un leu, asigură-te că ai echivalentul a 3-6 luni de cheltuieli pus deoparte într-un cont de economii sau un depozit la termen. Acesta este plasa ta de siguranță. Nu investi niciodată banii din fondul de urgență. Înțelege-ți toleranța la risc. Ești o persoană care s-ar panica dacă ar vedea valoarea portofoliului scăzând cu 15% într-o lună? Fii sincer cu tine. Dacă da, începe cu produse cu risc redus, precum titlurile de stat sau fondurile de obligațiuni.

Ești o persoană care s-ar panica dacă ar vedea valoarea portofoliului scăzând cu 15% într-o lună? Fii sincer cu tine. Dacă da, începe cu produse cu risc redus, precum titlurile de stat sau fondurile de obligațiuni. Începe cu puțin și fii consecvent. Nu ai nevoie de sume mari. Poți începe cu 100 sau 200 de lei pe lună. Mai importantă decât suma este consecvența. Automatizează procesul setând un ordin de plată recurent către contul tău de investiții în ziua de salariu.

Nu ai nevoie de sume mari. Poți începe cu 100 sau 200 de lei pe lună. Mai importantă decât suma este consecvența. Automatizează procesul setând un ordin de plată recurent către contul tău de investiții în ziua de salariu. Alege platforma potrivită. Pentru titluri Tezaur, te poți interesa la cea mai apropiată unitate a Trezoreriei sau la oficiile Poștei Române. Pentru a accesa bursa (acțiuni, ETF-uri, titluri Fidelis), va trebui să deschizi un cont la un broker autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Caută brokeri cunoscuți pe piața din România, precum Tradeville sau XTB.

Pentru titluri Tezaur, te poți interesa la cea mai apropiată unitate a Trezoreriei sau la oficiile Poștei Române. Pentru a accesa bursa (acțiuni, ETF-uri, titluri Fidelis), va trebui să deschizi un cont la un broker autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Caută brokeri cunoscuți pe piața din România, precum Tradeville sau XTB. Nu te panica la prima corecție a pieței. Piețele financiare au fluctuații. Vor exista perioade de scădere. Cheia unei strategii de succes pe termen lung este să nu vinzi în panică, ci să continui să investești conform planului inițial.

A face primul pas în lumea investițiilor poate părea intimidant, dar este una dintre cele mai importante decizii pe care le poți lua pentru viitorul tău financiar. Nu trebuie să fii un expert pentru a începe. Trebuie doar să fii informat, disciplinat și să ai răbdare. Cu ce sumă mică ai fi confortabil să începi călătoria ta investițională chiar de luna aceasta?