Conflictul din Orientul Mijlociu a intrat joi într-o fază critică, ducând prețul petrolului la 116 dolari pe baril. Atacurile directe asupra infrastructurii energetice mondiale au declanșat o serie de amenințări fără precedent din partea Teheranului, care promite „reținere zero” față de SUA și aliații săi.

„Reținere zero” după atacul asupra South Pars

Tensiunile au explodat după ce Israelul a lovit zăcământul South Pars (cel mai mare rezervor de gaz natural din lume), într-o acțiune coordonată cu SUA, deși președintele Trump a negat inițial orice implicare. Riposta Iranului a fost imediată și dură. Au fost lovite terminalul Ras Laffan din Qatar, provocând „daune semnificative”, rafinăria Mina Al-Ahmadi din Kuweit și alte facilități din Emiratele Arabe Unite.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a turnat gaz pe foc printr-o postare pe platforma X. El a susținut că distrugerea parțială a complexului energetic din Qatar a fost realizată folosind doar o „fracțiune” din forța militară a Iranului. Mai mult, Araghchi a avertizat că va exista „reținere zero” dacă infrastructura iraniană va fi vizată din nou de aviația israeliană sau americană. Orice acord de pace este acum condiționat de plata despăgubirilor pentru daunele provocate siturilor civile iraniene.

Răspunsul militar este „deja în curs de desfăşurare”

Armata iraniană a întărit mesajul politic. „Îl avertizăm pe duşman că a făcut o greşeală gravă atacând infrastructura energetică a Republicii Islamice Iran, iar răspunsul este deja în curs de desfăşurare şi nu s-a încheiat încă„, a declarat joi Brahim Zolfaqari, purtător de cuvânt al Cartierului General Central din Khatam al-Anbiya.

Amenințarea a devenit și mai directă. Zolfaqari a precizat că, dacă atacurile se repetă, Iranul va răspunde prin vizarea infrastructurii energetice a SUA, Israelului și aliaților acestora „până la distrugerea completă”.

Iar efectele se văd deja. Arabia Saudită a anunţat joi că două dintre rafinăriile sale din Riad au fost atacate, rezervându-și dreptul de a lua măsuri militare. În același timp, Qatarul a denunţat noi atacuri iraniene joi dimineață, după incendiul de miercuri de la rafinăria Ras Laffan, principala sa instalație de gaze naturale lichefiate.

Premieră militară pentru Europa în conflict

Într-o premieră militară absolută pentru o țară europeană în acest conflict, sistemul de apărare aeriană Patriot, operat de militari greci în Arabia Saudită, a interceptat joi două rachete balistice lansate de Iran. Este prima intervenție directă a forțelor elene de la desfășurarea lor în regat, în 2021.

Rachetele vizau rafinăriile de petrol saudite, inclusiv terminalul strategic de la Marea Roșie, Yanbu.

Europenii cer pace, Pentagonul cere mulțumiri

Dar cum arată diplomația în acest haos? Președintele francez Emmanuel Macron a numit schimburile de focuri o „escaladare nechibzuită” și a cerut negocieri directe între SUA și Iran. La Berlin, cancelarul Friedrich Merz a sugerat că Donald Trump ar fi gata să oprească acțiunile militare, deși președintele american amenințase public cu „aruncarea în aer” a întregului zăcământ South Pars. Premierul britanic Keir Starmer a condamnat atacul iranian asupra Qatarului, subliniind că oprirea războiului este singura soluție pentru a reduce costul vieții în Regatul Unit.

Numai că la Washington lucrurile stau puțin diferit. Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, i-a taxat dur pe parteneri, numindu-i „aliați nerecunoscători”. Potrivit acestuia, europenii ar trebui, de fapt, să-i mulțumească președintelui Trump pentru neutralizarea amenințării nucleare iraniene. „Lumea, Orientul Mijlociu, aliații noștri nerecunoscători din Europa și chiar segmente din propria noastră presă ar trebui să îi spună un singur lucru președintelui Trump: «Mulțumim»”, a transmis oficialul american joi.