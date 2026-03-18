Tensiunile din Orientul Mijlociu au explodat. Iranul a lansat un atac cu rachete balistice asupra Arabiei Saudite și Qatarului, provocând explozii la Riad și un incendiu de proporții într-o zonă industrială strategică din Qatar. Autoritățile din ambele țări au confirmat atacurile, victime și pagube materiale considerabile.

Patru răniți la Riad

În capitala saudită, patru persoane au fost rănite după ce fragmentele unei rachete balistice interceptate au căzut peste oraș. Apărarea Civilă a confirmat bilanțul și a precizat că alertele de pericol pentru Riad și Al-Kharj au fost ridicate ulterior. totusi, mesajul pentru populație a fost unul extrem de ferm.

„Evitați să vă adunați sau să filmați, stați departe de zonele periculoase și raportați orice risc”, au transmis autoritățile într-un comunicat oficial.

Incendiu masiv în Qatar

Lucrurile stau și mai grav în Qatar. Ministerul Apărării a anunțat că Iranul a lansat cinci rachete asupra țării. Patru dintre acestea au fost interceptate, însă una a lovit zona industrială Ras Laffan, provocând un incendiu de proporții.

Pagubele sunt semnificative.

Iar compania energetică de stat, QatarEnergy, a confirmat că rachetele au lovit Ras Laffan Industrial City, o zonă cheie pentru procesarea petrolului și gazelor (o țintă strategică, clar). „Echipele de intervenție de urgență au fost mobilizate imediat pentru a limita incendiile rezultate, deoarece au fost provocate pagube semnificative”, a transmis QatarEnergy. Din fericire, instituția a precizat că toți angajații sunt în siguranță și că nu există victime.

Qatarul acuză Teheranul și amenință cu riposta

Reacția Qatarului nu s-a lăsat așteptată. Autoritățile de la Doha au condamnat ferm atacurile, descriindu-le drept „cinice” și considerându-le „o amenințare directă la adresa securității sale naționale și a stabilității regiunii”.

Acuzațiile la adresa Teheranului sunt directe. „Partea iraniană își continuă politicile de escaladare care împing regiunea spre prăpastie și atrag în conflict țări care nu sunt părți ale acestei crize”, a transmis diplomația qatareză. Oficialii au subliniat că statul „își rezervă dreptul de a răspunde” și „nu va ezita să ia toate măsurile necesare pentru a-și proteja suveranitatea, securitatea și siguranța cetățenilor săi”.

Dar ce spune Teheranul despre toată această situație? Președintele Iranului, Masoud Pezeșkian, a avertizat asupra riscului unei escaladări majore, declarând că situația „ar putea scăpa de sub control și cuprinde întreaga lume”. Până la urmă, e un avertisment cât se poate de clar.

Tensiuni și în Bahrain

Și ca și cum nu era de ajuns, situația rămâne extrem de tensionată în întreaga regiune. Surse locale indică faptul că și rafinăria de gaze naturale lichefiate din Bahrain, considerată un obiectiv de interes american, ar fi fost vizată de atacuri cu rachete, care ar fi încă în desfășurare. Instalația este situată în apropierea podului care leagă Bahrainul de Arabia Saudită.

Primele informații indică faptul că podul a fost distrus sau grav avariat în urma unei explozii la rafinărie.