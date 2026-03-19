Iranul vrea taxe pentru Strâmtoarea Ormuz unde 3.200 de nave sunt blocate

Deputații iranieni au venit cu o propunere radicală: instituirea de taxe pentru orice navă care tranzitează Strâmtoarea Ormuz. Mișcarea vine într-un context extrem de tensionat, în care pasajul strategic este deja blocat în mare parte de Teheran, afectând o porțiune uriașă din comerțul global cu energie.

Planul Teheranului: Taxă pe siguranță

Inițiativa legislativă a fost confirmată de Somayeh Rafiei, o deputată de Teheran. „În parlament, lucrăm la un plan prin care statele vor trebui să plătească taxe şi impozite Republicii Islamice dacă Strâmtoarea Hormuz va fi folosită ca rută sigură pentru transportul de energie şi mărfuri”, a declarat aceasta. Iranul vrea să taxeze însăși ideea de trecere sigură printr-o zonă pe care tot el o controlează militar. Cum vine asta? E o mișcare ce ar putea redesena complet regulile comerțului maritim global.

O strâmtoare blocată și cifre uriașe

Situația este deja critică.

Prin acest punct important, care desparte Peninsula Arabică de Iran, tranzita în mod normal 20% din ţiţeiul mondial şi aproape 20% din gazul natural lichefiat. Numai ca strâmtoarea este în mare parte blocată de Iran de la declanșarea războiului cu Statele Unite și Israel, pe 28 februarie. Dincolo de procente, impactul uman și logistic este imens. În prezent, aproximativ 3.200 de nave sunt blocate în zonă, cu 20.000 de marinari la bord, așteptând o soluție.

Un punct de fără întoarcere?

Se va mai reveni vreodată la normalitate? Președintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a fost tranșant. El a afirmat marți că traficul prin strâmtoare nu va reveni niciodată la „statutul său de dinainte de război”.

E drept că Teheranul a făcut câteva concesii. Iar în ultimele zile, Iranul a permis trecerea câtorva nave, dar numai din țări considerate aliate, emițând în același timp avertismente clare că va bloca vasele din statele considerate ostile.

Reuniune de criză la Londra

Comunitatea internațională nu stă cu mâinile în sân.

O reuniune de criză a Organizaţiei Maritime Mondiale (OMI) se desfășoară chiar acum (miercuri și joi) la Londra. Scopul declarat este găsirea de „măsuri practice” pentru a asigura securitatea în Strâmtoarea Ormuz. Dar, în timp ce diplomații discută, mii de marinari rămân blocați pe mare, iar lanțurile de aprovizionare globale sunt sub o presiune fără precedent.