Istvan Kovacs arbitrează derby-ul Rapid – Dinamo din prima etapă a play-off-ului

Comisia Centrală a Arbitrilor l-a delegat pe Istvan Kovacs să conducă la centru derby-ul dintre Rapid și Dinamo, meciul care deschide play-off-ul Superligii. Partida se va disputa sâmbătă, 14 martie, de la ora 21:00, în Giulești.

Deși nu a mai arbitrat recent în competițiile europene, Kovacs va oficia cel mai așteptat meci al etapei. Potrivit informațiilor publicate de Prosport, arbitrul român are un istoric recent cu ambele echipe. În acest sezon, el a condus trei partide ale Rapidului: 1-1 cu CFR Cluj, 2-2 cu FCSB și victoria cu 2-1 împotriva aceleiași FCSB. De cealaltă parte, Dinamo a fost arbitrată de Kovacs o singură dată, în remiza 1-1 cu Universitatea Craiova din etapa 26.

De la Liga Campionilor, direct în Superliga

Ultima delegare a lui Istvan Kovacs în prima ligă a fost pe 22 februarie, la meciul dintre FC Argeș și Farul Constanța, câștigat de piteșteni cu scorul de 1-0. Activitatea sa a fost concentrată în special pe plan internațional, unde a condus șase partide în ediția 2025/2026 a UEFA Champions League.

Meciurile arbitrate de Kovacs în Liga Campionilor în acest sezon au fost:

Olympiacos – Pafos (0-0), 17 septembrie 2025

Villarreal – Juventus Torino (2-2), 1 octombrie 2025

Liverpool – Real Madrid (1-0), 4 noiembrie 2025

Galatasaray – Atletico Madrid (1-1), 21 ianuarie 2026

Borussia Dortmund – Inter Milano (0-2), 28 ianuarie 2026

Paris Saint-Germain – AS Monaco (2-2), 25 februarie 2026

Dinamo, probleme de lot înaintea derby-ului

În tabăra dinamovistă, staff-ul tehnic se confruntă cu mai multe indisponibilități. Florentin Petre a oferit detalii despre starea jucătorilor accidentați, subliniind că recuperarea unora dintre ei decurge mai lent decât s-a anticipat. Vestea bună este revenirea lui Andrei Mărginean, care ar putea fi inclus în lotul pentru meciul cu Rapid.

În schimb, situația lui Mamoudou Karamoko și Kennedy Boateng este mai complicată, ambii suferind leziuni musculare. Florentin Petre a explicat importanța unei recuperări atente pentru a evita recidivele. „Mărginean doar ce a ieșit din spital și a început să facă o alergare ușoară, iar eu cred că pentru următorul meci s-ar putea să-l avem în lot. Karamoko și Boateng, având leziuni musculare, se pare că se vor recupera puțin mai greu față de ceilalți. Știți foarte bine că la o microruptură fibrilară sau contractură se stă undeva la 2-3 săptămâni cu tot cu recuperare. Trebuie să fim foarte atenți cu ei pentru că, dacă Doamne ferește recidivează, îi pierdem până la finalul sezonului. Trebuie să fim foarte atenți cu recuperarea lor. Îi așteptăm cu drag, pentru că din ce vedem avem nevoie de calitatea lor. Îl așteptăm pe George Pușcaș să fie cel care va înscrie goluri, pentru că avem nevoie de un atacant, de un număr 9, un jucător de careu care să ne facă fericiți în fiecare meci”, a declarat Florentin Petre, la Digi Sport.