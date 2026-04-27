Oficialii clubului Real Madrid au făcut luni un anunț îngrijorător pentru fani. Atacantul francez Kylian Mbappe a suferit o leziune musculară în timpul meciului din campionat cu Betis Sevilla, încheiat cu scorul de 1-1. Primele estimări indică o perioadă de absență de cel puțin două săptămâni.

Diagnosticul exact al medicilor

Clubul spaniol a oferit și un prim verdict după investigațiile medicale. Potrivit comunicatului, medicii au stabilit că este vorba despre o „leziune la mușchiul semitendinos al piciorului stâng”. Chiar dacă Real Madrid nu a comunicat oficial o perioadă exactă de recuperare, veștile din presa spaniolă nu sunt deloc bune pentru echipa din capitala Spaniei.

Prezența în El Clasico, sub semnul întrebării

Jurnaliștii spanioli estimează că starul francez va lipsi de pe gazon cel puțin două săptămâni. Numai că lucrurile stau puțin diferit la o analiză mai atentă a calendarului. Va putea, oare, să fie pe teren la derby-ul cu FC Barcelona, programat pe 10 mai? E drept că prezența sa este acum pusă serios sub semnul întrebării, ceea ce ar fi o lovitură grea pentru madrileni.

Veste bună pentru naționala Franței

Totuși, suporterii echipei naționale a Franței pot răsufla ușurați. Aceeași presă spaniolă dă asigurări că această problemă medicală nu ar trebui să-l împiedice pe Mbappe să se prezinte la reunirea lotului programată la sfârșitul lunii mai. Până la urmă, urmează pregătirea pentru Campionatul Mondial.

O competiție majoră.

Turneul final se va desfășura în America de Nord în perioada 11 iunie – 19 iulie. Iar meciurile (inclusiv cele ale naționalei Franței) vor fi transmise în direct și în exclusivitate în România de Antena 1 și AntenaPLAY.