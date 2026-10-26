Ministerul Finanțelor propune ca măsurile pentru piața carburanților, inclusiv reducerea temporară a accizei pentru motorina standard și plafonarea adaosului comercial, să continue încă trei luni, din 1 noiembrie 2026 până la 31 ianuarie 2027 inclusiv. Proiectul păstrează parametrii actuali ai intervenției și prelungește situația de criză pentru durata maximă permisă de lege.

În calculele ministerului, fără reducerea accizei, fiecare litru de motorină ar costa cu aproximativ 0,85 lei mai mult. Dacă piața ar rămâne neschimbată, prețul mediu ar urca la circa 11,75 lei/litru, de la aproximativ 10,90 lei/litru. Un plin pentru un autoturism al cărui rezervor are 50 de litri ar costa, astfel, cu aproximativ 42 de lei mai mult, estimează instituția.

Transporturile, agricultura și logistica sunt sectoarele pe care ministerul le indică drept beneficiare ale menținerii unor cheltuieli mai mici cu carburanții. Instituția susține că intervenția limitează transmiterea costurilor de transport în prețurile bunurilor și serviciilor și protejează puterea de cumpărare, mai ales în sezonul rece.

Proiectul păstrează regulile de calcul și obligațiile firmelor

Măsurile introduse prin Legea nr. 162/2026 ar funcționa în continuare cu aceleași repere de calcul, fără alegerea unei alte perioade sau a unui alt an de referință:

Reducerea accizei pentru motorina standard s-ar stabili în continuare pentru intervale de câte o jumătate de lună. Referința rămâne intervalul 1 februarie-29 martie 2026, iar pragurile și treptele reducerii se păstrează. Pentru primul interval al prelungirii, 1-15 noiembrie 2026, analiza folosește perioada 16-26 octombrie 2026.

Plafonul adaosului comercial ar avea în continuare drept bază media anuală aferentă anului 2025, ajustată o singură dată cu inflația. Conform articolului 2 alineatul (12) al legii, verificarea încadrării se face folosind media întregii perioade de criză, în care intră și prelungirea.

Contribuția pentru veniturile excepționale ar fi datorată și pentru lunile noiembrie 2026-ianuarie 2027, conform articolului 9 alineatul (2). Declararea și achitarea acesteia au termen pe 25 în luna care urmează celei pentru care se datorează.

Pentru exporturi și livrări intracomunitare s-ar aplica în continuare regimul acordului prealabil. Se păstrează excepția privind proporția de biocarburant, raportările obligatorii și regulile privind contravențiile.

Reducerea accizei se ajustează automat: dacă VPM sau VM coboară sub pragul de 5%, pentru intervalul următor acciza nu se diminuează. Această oprire a reducerii nu necesită adoptarea unui act normativ suplimentar.

Scumpirile la pompă au continuat și cu acciza diminuată

Criza a început în martie 2026. Ulterior, cotațiile și prețurile au rămas ridicate, atingând un alt vârf în septembrie-octombrie 2026. Comparația dintre septembrie 2026 și octombrie 2025 arată următoarele creșteri:

Cotația Platts pentru motorină a urcat cu 121%.

Cotația țițeiului Brent a crescut cu 58%.

Motorina vândută la pompă s-a scumpit cu 38%, chiar dacă prețul includea acciza diminuată.

Prețul benzinei la pompă a avansat cu 33%.

Continuitatea măsurilor depinde de adoptarea hotărârii

Guvernul ar putea încheia anticipat situația de criză dacă dispar cauzele care au justificat-o, înainte de 31 ianuarie 2027.

Pentru evitarea unei întreruperi a măsurilor actuale, hotărârea de prelungire trebuie atât adoptată, cât și publicată înainte de 31 octombrie 2026.