Pentru debitorii cu împrumuturi raportate la ROBOR, reperul la 3 luni care influențează ratele creditelor se menține la 6,09% pe 26 octombrie 2026, la fel ca pe 23 octombrie. Variațiile acestui indice contează și pentru suma maximă accesibilă prin credit, în funcție de salariu și de gradul de îndatorare acceptat de bancă.

ROBOR măsoară dobânda împrumuturilor dintre bănci

ROBOR, rata dobânzii oferite pe piața interbancară din România, reprezintă dobânda la care băncile își împrumută reciproc bani în lei. Calculul se face în fiecare zi, prin media aritmetică a cotațiilor de dobândă folosite de zece bănci mari din România.

Blogul Băncii Transilvania explică noțiunea astfel: „un pret al banilor in termen de dobanda – un fel de referinta – adica un reper al costului banilor pentru o moneda locala”.

Indicele are valori distincte în funcție de durata împrumutului dintre bănci. Cea mai scurtă scadență este de o zi, iar cea mai lungă ajunge la un an. Dintre aceste repere, ROBOR pentru scadența de 3 luni este cel mai utilizat.

Legătura cu debitorul este financiară: modificarea indicelui influențează direct ratele creditelor raportate la acesta. În cazul accesării unui împrumut, venitul salarial și limita de îndatorare admisă de bancă sunt, de asemenea, relevante pentru suma care poate fi obținută.

Scadențele au valori diferite în aceeași zi

Pe 26 octombrie 2026, celelalte cotații ROBOR au avut următoarele valori, comparativ cu ședința din 23 octombrie:

Pentru o zi, overnight, valoarea a fost de 5,84%, față de 5,80%.

Pentru scadența tomorrow next, valoarea a ajuns tot la 5,84%, de la 5,81%.

Pentru o săptămână, indicele s-a situat la 5,90%, comparativ cu 5,89%.

Pentru o lună, cotația a rămas la 6,03%.

Pentru 6 luni, nivelul s-a menținut la 6,14%.

Pentru 12 luni, valoarea a fost neschimbată, de 6,19%.

La scadența de o lună, stabilitatea se păstrează din 13 octombrie. Anterior, pe 9 și 12 octombrie, cotația fusese de 6,06%, după nivelul de 6,08% consemnat pe 5 octombrie.

Reperul pentru 6 luni era de 6,04% pe 30 septembrie și de 6,12% pe 1 octombrie. A ajuns la 6,17% pe 5 octombrie, apoi a coborât la 6,16% în intervalul 6-8 octombrie și la 6,15% pe 9 și 12 octombrie.

La termenul de 12 luni, seria arată 6,09% pe 30 septembrie, urmat de 6,18% pe 1 octombrie. Cotația de 6,22% apare pe 2, 5, 9 și 12 octombrie, iar cea de 6,20% pe 14, 21 și 22 octombrie.

Creșterea de la sfârșitul lui septembrie a urmat unei perioade stabile

Pentru ROBOR la 3 luni, istoricul din 2026 cuprinde atât scăderea din primele luni, cât și revenirea din toamnă. Succesiunea valorilor permite compararea nivelului actual cu repere datate, fără a confunda o ședință neschimbată cu evoluția pe termen mai lung.

Pe 5 ianuarie, valoarea era de 6,14%. A coborât la 6% pe 16 ianuarie și la 5,87% pe 30 ianuarie.

Pe 27 februarie, indicele a atins 5,74%, minimul pentru intervalul 26 februarie-26 octombrie 2026.

Pe 2 martie, cotația era de 5,75%; pe 3 martie a ajuns la 5,76%, iar pe 4 martie la 5,94%.

La 31 martie și 1 aprilie, nivelul era de 5,88%. Pe 30 aprilie a fost de 5,86%, iar pe 21 mai a coborât la 5,84%.

În numeroase ședințe din mai până în septembrie, indicele a rămas la acest din urmă nivel. Pe 19 iunie a înregistrat 5,83%, revenind în ședința din 22 iunie.

Pe 23 septembrie, cotația a urcat la 5,85%, apoi la 5,93% pe 24 septembrie și la 5,97% pe 25 și 28 septembrie.

Pe 29 și 30 septembrie, valoarea a fost de 5,98%. Au urmat 6,06% pe 1 octombrie și 6,11% pe 2 octombrie.

Maximul intervalului început la 26 februarie a fost consemnat și pe 5 și 6 octombrie. Între 7 și 13 octombrie, cotația a fost de 6,10%, iar pe 15, 16 și 19 octombrie de 6,08%.

Potrivit cursbnr.ro, pe intervalul mai lung, 19 octombrie 2025-26 octombrie 2026, media indicelui pentru 3 luni a fost de 5,96%. Maximul acestei perioade a fost de 6,4%, consemnat pe 20 octombrie 2025 și păstrat în ședințele din 21-24 octombrie. La încheierea anului, pe 31 decembrie 2025, cotația coborâse la 6,14%.

În aceeași selecție, cursbnr.ro indică un minim de 5,74%, înregistrat pe 27 februarie 2026. Această valoare este minimul nu doar pentru intervalul din 2026 prezentat mai sus, ci și pentru întreaga perioadă urmărită, care începe la 19 octombrie 2025 și se încheie la 26 octombrie 2026.

În 2019 au fost anunțate un alt reper pentru consumatori și reguli revizuite

La 2 mai 2019, BNR (Banca Națională a României) a prezentat IRCC drept reper pentru creditele consumatorilor, în locul ROBOR. Indicele are frecvență trimestrială.

Ulterior, pe 12 septembrie 2019, banca centrală a revizuit regulile de calcul ale ratelor interbancare. Modificările au inclus eliminarea publicării cotației pentru termenul de 9 luni și schimbarea plafoanelor tranzacțiilor pentru care cotațiile sunt obligatorii.

Intervalul în care sunt preluate cotațiile ferme înainte de fixing, momentul stabilirii ratei de referință, a fost extins de la 15 la 30 de minute.

Termenul de 9 luni nu apare între scadențele cotate la 26 octombrie 2026, după eliminarea publicării sale din regulile revizuite în 2019. Pentru aceeași zi sunt prezentate cotații pentru o zi, tomorrow next, o săptămână, o lună, 3 luni, 6 luni și 12 luni.