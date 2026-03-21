Ministerul Afacerilor Externe a confirmat sâmbătă seară că o femeie cu cetățenie română, în vârstă de 31 de ani, se numără printre cele două persoane acuzate că au încercat să pătrundă într-o bază navală britanică. Este vorba despre baza Faslane, unde sunt staționate submarinele nucleare ale Marii Britanii. Alături de ea a fost reținut și un bărbat iranian de 34 de ani.

Reacția oficială a MAE

Instituția s-a mobilizat rapid după apariția informațiilor în presă. Într-o comunicare oficială, MAE a precizat că „prin intermediul Consulatului General al României la Edinburgh, s-a autosesizat ca urmare a informaţiilor apărute în mass-media, potrivit cărora o persoană de cetăţenie română ar fi încercat să pătrundă în mod neautorizat într-o bază militară din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi a întreprins demersuri pe lângă autorităţile competente din Regatul Unit pentru a obţine informaţii oficiale cu privire la posibila arestare a persoanei de cetăţenie menţionate”.

Și Ambasada României la Londra a făcut demersuri specifice, prin biroul ataşatului pentru afaceri interne.

Confirmarea cetățeniei și acuzațiile

Eforturile diplomatice au dat rezultate. Autoritățile din Scoția au răspuns solicitărilor venite de la consulatul român. „În urma demersurilor Consulatului General al României la Edinburgh pe lângă autorităţile din Scoţia, acestea au confirmat că una din cele două persoane reţinute pentru încălcarea prevederilor Legii securităţii naţionale a Regatului Unit al Marii Britanii (art 4 (1) A – care interzice intrarea sau inspectarea unei locaţii strategice, atunci când urmăreşte un scop care prejudiciază siguranţa sau interesele Regatului Unit) deţine cetăţenia română”, a transmis MAE. Dar ce anume li se impută, mai exact, celor doi?

acuzația este extrem de gravă, vizând siguranța națională a Regatului Unit.

Detaliile incidentului de la Faslane

Poliția din Scoția a precizat că a fost alertată cu privire la tentativa de pătrundere în baza militară joi, în jurul orei 17:00. Baza Faslane nu este orice unitate militară, ci adăpostește nucleul flotei de submarine a Regatului Unit și, mai important, sistemul de descurajare nucleară Trident. E drept că Marina Regală britanică a declarat că tentativa celor doi de a pătrunde în perimetru a fost una fără succes.

Ancheta este în desfășurare.

Discreție maximă și asistență consulară

Numai că, din motive legale, detaliile despre identitatea femeii nu pot fi făcute publice. MAE a explicat clar de ce. „Având în vedere lipsa consimţământului expres al cetăţeanului român, MAE nu poate furniza, la acest moment, informaţii suplimentare cu privire la identitatea persoanei vizate. Cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefonul de urgenţă al Consulatului General al României la Edinburgh : +44 (0) 7951 858 445”.

Reprezentanții consulatului de la Edinburgh s-au declarat pregătiți să acorde asistență consulară, în limita competențelor legale.

Cei doi, românca de 31 de ani și iranianul de 34 de ani, urmează să apară luni în fața tribunalului Dumbarton Sheriff Court (o instanță locală din Scoția) pentru a fi puși sub acuzare oficial.