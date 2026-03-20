Mandatul lui Vladimir Plahotniuc prelungit cu 30 de zile în dosarul miliardului

Magistrații din Republica Moldova au decis vineri, 20 martie, prelungirea cu încă 30 de zile a mandatului de arestare preventivă pe numele oligarhului Vladimir Plahotniuc. Acesta a lipsit de la ședința de judecată, într-un proces care se află pe ultima sută de metri și unde urmează să-și afle sentința.

Argumentele din instanță

Procurorii anticorupție au insistat pentru menținerea măsurii preventive, invocând riscuri clare. „Am relevat, în special, riscul de a împiedica buna desfășurare a procesului, precum și riscul de a se eschiva de la prezentarea în fața instanței de judecată. Instanța a acceptat argumentele și a dispus prelungirea măsurii preventive. Ca element nou a fost invocat faptul că, având în vedere etapa procesuală în care ne aflăm și poziția acuzării, probele administrate sunt suficiente pentru a demonstra vinovăția inculpatului”, a declarat procurorul anticorupție, Alexandru Cernei.

În schimb, apărarea consideră decizia complet disproporționată. Avocata Victoria Burduja a replicat: „La etapa actuală, când cercetarea judecătorească s-a încheiat și ne aflăm în etapa dezbaterilor judiciare, măsura este disproporționată și nu mai este actuală”. Până la urmă, cum stau lucrurile pe bune?

Un dosar cu miză uriașă

Dezbaterile judiciare în dosarul cunoscut drept „furtul miliardului” sunt programate să înceapă pe 23 martie. Dacă va fi găsit vinovat în această anchetă, Vladimir Plahotniuc riscă o pedeapsă de până la 20 de ani de închisoare.

Miza este uriașă.

Oligarhul se află în prezent după gratii, fiind deținut în Penitenciarul nr.13 din centrul Chișinăului.

O listă lungă de acuzații

Dar problemele lui Plahotniuc nu se opresc aici. E drept că lista e lungă. Acesta mai este cercetat în mai multe cauze penale de amploare, printre care:

Un dosar inițiat de Procuratura Generală în octombrie 2021 pentru „procurarea frauduloasă a blanchetelor pentru pașapoarte”, unde este acuzat de abuz de serviciu și spălare de bani.

Dosarul „Kuliok”, pornit de Procuratura Anticorupție în 2022, unde este învinuit de corupere pasivă. Aici, Plahotniuc i-ar fi oferit lui Igor Dodon, pe când acesta era președinte, până la un milion de dolari pentru a scăpa de răspunderea penală în Federația Rusă.

Cauza penală „Metalferos”, în care i se impută „crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor”.

Extrădare și identități false

Iar întoarcerea sa în țară a fost una spectaculoasă. Pe 25 septembrie 2025, Vladimir Plahotniuc a fost extrădat din Grecia, fiind adus în cătușe pe cale aeriană, la șase ani după ce fugise din Republica Moldova.

În timpul reținerii sale, precum și în cadrul descinderilor de la Atena (locul unde se ascundea de justiție), autoritățile au avut o surpriză. Au fost depistate nu mai puțin de 11 pașapoarte emise de diferite state sub identități false, precum Antohe Mihai, Al Shaheen Fereyduon sau Kirsanov Stanislav. Pe lângă acestea, oligarhul mai deținea și patru cărți de identitate, dintre care două ar fi fost eliberate chiar de autoritățile române.