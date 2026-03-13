Marea Britanie acuză Rusia ajută Iranul cu tactici secrete pentru dronele Shahed

Ministrul britanic al Apărării, John Healey, a declarat că Vladimir Putin ar avea o „mână ascunsă” în tactica folosită de Iran în atacurile cu drone din Orientul Mijlociu. Acuzațiile vin după un briefing cu ofițeri britanici la sediul central al armatei din Northwood, Marea Britanie, și indică o colaborare tot mai strânsă între Moscova și Teheran pe plan militar.

Tacticile de pe frontul ucrainean, copiate în Orientul Mijlociu

Potrivit oficialului britanic, piloții iranieni și cei ai grupărilor pro-Teheran au început să adopte metode de luptă izbitor de asemănătoare cu cele folosite de ruși în Ucraina. Iar asta se vede mai ales în modul de utilizare a dronelor de tip „Shahed”. Dar despre ce anume este vorba, mai exact? Generalul Nick Perry, șeful operațiunilor comune, a explicat că noile tactici includ zborul la altitudini mult mai joase. Acest lucru le face mult mai dificil de detectat și, clar, de doborât.

O abordare pe care armata rusă a perfecționat-o în Ucraina.

Healey a sugerat că Rusia nu numai că influențează tacticile Iranului, dar ar putea chiar să îi ofere sprijin de inteligență sau sfaturi practice. Declarațiile vin într-un context tensionat, după ce drone iraniene au lovit în noaptea precedentă o bază militară din Erbil, nordul Irakului, folosită și de forțe occidentale, inclusiv britanice. O unitate britanică specializată în contracararea dronelor a reușit să doboare două aparate suplimentare, fără a fi raportate victime în rândul militarilor britanici.

Care este miza pentru Kremlin?

V-ați întrebat de ce ar fi Moscova interesată să alimenteze un conflict în Orientul Mijlociu? Ei bine, John Healey are o explicație destul de directă. Președintele rus ar avea de câștigat de pe urma prețurilor ridicate la petrol, întrucât acestea alimentează economia Rusiei și îi susțin eforturile militare costisitoare din Europa de Est. haosul din regiune se traduce în bani pentru mașinăria de război a Kremlinului.

Escaladare în regiune

Aceste evoluții apar pe fondul unui conflict regional în care Iranul a lansat mii de drone Shahed. Totul a pornit după un atac aerian (lansat de SUA și Israel la 28 februarie) asupra teritoriului iranian. Teheranul a transmis clar că va continua loviturile asupra pozițiilor americane din regiune și amenință cu închiderea Strâmtorii Hormuz, o rută absolut cheie pentru transportul global de petrol.

Un comunicat difuzat de televiziunea de stat în numele lui Mojtaba Khamenei, succesorul ayatollahului ucis la începutul conflictului, reafirmă angajamentul Teheranului de a continua atacurile. Nu au fost oferite însă detalii despre starea de sănătate a noului lider suprem.

Reacția lui Trump la criza petrolului

Conflictul a provocat deja perturbări semnificative pe piețele energetice mondiale, numai că lucrurile stau puțin diferit președintelui american Donald Trump. Acesta a minimalizat efectele creșterii prețului petrolului, susținând că Statele Unite, ca mare producător, de fapt profită de pe urma situației.

Mai direct spus, Trump a afirmat că SUA „fac multă bani”.