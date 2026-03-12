Marea Britanie elimină lorzii ereditari din Parlament după 700 de ani

O tradiție veche de peste șapte secole se încheie în Marea Britanie. Aristocrații britanici își pierd privilegiul moștenit de a ocupa automat un loc în Camera Lorzilor, camera superioară a Parlamentului, marcând o schimbare istorică în politica țării.

Membrii Camerei Lorzilor și-au retras marți, 10 martie, obiecțiile la un proiect de lege adoptat anterior de Camera Comunelor, care îi obligă pe duci, conți și viconți să renunțe la locurile moștenite. Potrivit Adevarul, această decizie pune capăt „unui principiu arhaic și nedemocratic”. Legea va deveni oficială după acordul regal al regelui Charles al III-lea, iar lorzii ereditari vor părăsi Camera la finalul actualei sesiuni parlamentare, în această primăvară.

Ce a declanșat reforma finală

Guvernul actual, condus de premierul Keir Starmer, a inițiat legislația care finalizează un proces de reformă început cu decenii în urmă. Ministrul Nick Thomas-Symonds a explicat rațiunea din spatele acestei măsuri, subliniind nevoia de modernizare a instituției. „Parlamentul nostru ar trebui să fie întotdeauna un loc în care talentul este recunoscut și meritul contează. Nu ar trebui să fie niciodată o galerie a rețelelor de prieteni vechi, nici un loc în care titlurile, multe dintre ele acordate acum câteva secole, să dețină putere asupra voinței poporului”, a declarat oficialul.

Criticile la adresa Camerei Lorzilor, considerată o instituție depășită, au fost alimentate de-a lungul timpului de diverse controverse. Scandaluri recente, precum cel legat de Peter Mandelson și legăturile sale cu pedofilul Jeffrey Epstein, au readus în atenția publică comportamentele controversate ale unor membri.

Un proces început acum un sfert de secol

Camera Lorzilor numără în prezent peste 800 de membri, fiind a doua cea mai mare cameră legislativă din lume, după Congresul Național al Poporului din China. Timp de 700 de ani, majoritatea locurilor erau moștenite de bărbați nobili. O primă schimbare majoră a avut loc în anii 1950, când au fost introduși „parii pe viață”, personalități numite de guvern, care acum formează majoritatea membrilor.

În 1999, guvernul laburist al lui Tony Blair a eliminat majoritatea celor 750 de nobili ereditari, lăsând temporar doar 92 pentru a evita o criză politică. Timp de un sfert de secol, acest aranjament a rămas în vigoare, iar astăzi aproximativ unul din zece membri este încă lord ereditar. Actuala legislație elimină și acest ultim vestigiu al sistemului nobiliar.

Sfârșitul a șapte secole de istorie

Deși membrii ereditari au încercat să se opună măsurii, în urma negocierilor s-a ajuns la un compromis. Un număr limitat dintre aceștia își vor păstra locurile, dar printr-o procedură de tranziție: vor fi transformați în membri pe viață, numiți de guvern, nu în baza titlului moștenit. Astfel, influența aristocrației tradiționale este redusă semnificativ.

Nicholas True, liderul opoziției conservatoare din Cameră, a recunoscut importanța momentului istoric. „Iată-ne, deci, la sfârșitul a peste șapte secole de activitate a lorzilor ereditari în acest Parlament. Mii de lorzi și nobili și-au servit țara aici și mii de îmbunătățiri legislative s-au realizat. Nu a fost totul o istorie stereotipică de reacție în blană de hermină. Mulți dintre acești oameni, fără îndoială, erau imperfecți, dar în mare parte și-au servit țara cu loialitate și competență”, a punctat acesta. Guvernul laburist a promis că va înlocui Camera Lorzilor cu o a doua cameră legislativă „mai reprezentativă pentru Regatul Unit”, însă a precizat că transformarea completă va fi un proces gradual.