Mark Țuțu devine liber de contract. Ce spune despre oferta UTA: „Îmi văd de treaba mea”

Mark Țuțu, titularul postului de fundaș dreapta la UTA Arad, a devenit jucător liber de contract chiar înainte de startul play-out-ului. Clubul arădean i-a propus deja o nouă înțelegere, însă internaționalul de tineret amână decizia finală privind viitorul său.

În vârstă de 22 de ani, Țuțu este jucătorul U21 cu cele mai multe minute jucate pentru UTA în acest sezon și va fi eligibil pentru aceeași regulă și în stagiunea viitoare. Evoluțiile sale bune i-au dublat cota de piață în mai puțin de un an, ajungând la 550 de mii de euro pe Transfermarkt, conform informațiilor publicate de Prosport. Acesta a debutat și la echipa națională de tineret în victoria cu 2-0 din San Marino.

Cum a devenit Țuțu jucător liber de contract

Situația contractuală a fotbalistului s-a schimbat radical în urma unui litigiu cu Ceahlăul Piatra Neamț, club de la care era împrumutat la Arad. Gruparea moldoveană nu i-a achitat o restanță de 2.200 de euro, iar Comisia de Recurs a FRF a decis încetarea contractului. Astfel, UTA nu mai trebuie să plătească clauza de cumpărare de 100 de mii de euro.

Jucătorul a explicat personal demersul. „A fost un proces cu AFAN-ul, pentru că Ceahlăul mi-era dator cu o anume sumă de bani și am reușit să devin jucător liber prin regulament, pur și simplu. Momentan, mă concentrez pe ce urmează, pe meciul de mâine (n.r. UTA – Hermannstadt, din prima etapă a play-out-ului) și cele pe care o să le mai avem de jucat, după aceea vom vedea ce va fi”, a declarat Mark Țuțu.

UTA i-a făcut ofertă, dar decizia se amână

Conducerea arădeană a acționat rapid și i-a înaintat o primă ofertă pentru un contract valabil din luna iunie. Deși fundașul născut la Iași și crescut în Canada ar dori să continue la UTA, decizia finală depinde și de negocierile cu agentul său.

„Eu îmi doresc, îmi place foarte mult aici. UTA mi-a propus un contract, dar sunt în discuție cu impresarul meu, iar eu vreau să-mi văd de treaba mea, momentan. Vom vedea când este momentul să luăm o decizie”, a adăugat fotbalistul.

„Fiecare meci din play-out este un fel de război”

Țuțu se pregătește pentru startul play-out-ului, unde UTA va întâlni Hermannstadt. El consideră că presiunea este la fel de mare pentru ambele echipe și anticipează o luptă dificilă pentru menținerea în Superliga.

„Presiunea e la fel de mare la ambele echipe, căci atât noi, cât și ei, ne dorim să câștigăm. Este început de play-out și fiecare meci este foarte, foarte important. Din câte am înțeles, play-out-ul este foarte greu, căci fiecare meci în parte este un fel de război. Dacă nu reușești să legi victoriile poți să cazi în cap, dar și invers, te poți salva ușor dacă reușești să ai consistență în joc și să câștigi”, a afirmat apărătorul. Acesta a analizat și adversarul: „Din ce am văzut în ultima vreme, Hermannstadt și-a schimbat stilul de joc și, dacă nu mă înșel, a legat două sau trei rezultate bune. O să avem dificultăți cu ei, pentru că aleargă foarte mult, dar ne dorim foarte mult să câștigăm”.

Mark Țuțu a bifat 27 de prezențe și 2081 de minute în actuala stagiune, contribuind cu trei pase decisive. Obiectivul său pentru finalul sezonului este clar: „Eu sper să terminăm cât mai sus în play-out, între locurile 7 și 9 ar fi foarte bine”.