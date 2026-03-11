Metaloglobus, după 22 de eșecuri: «Este alt vibe» cu Florin Bratu

Atmosfera la Metaloglobus s-a schimbat complet după numirea lui Florin Bratu ca antrenor, înlocuindu-l pe Mihai Teja. Schimbarea vine într-un moment critic pentru clubul bucureștean, care a încheiat sezonul regular cu doar 12 puncte și se pregătește de o luptă dificilă pentru supraviețuire în play-out.

Marius Burcă, președintele clubului, a descris transformarea din cadrul echipei într-o intervenție citată de Hotnews. Oficialul a subliniat că moralul jucătorilor și al staff-ului este acum mult mai ridicat, după o perioadă marcată de rezultate negative.

„O schimbare radicală” la echipă

Venirea lui Florin Bratu pe banca tehnică a adus un suflu nou la Metaloglobus. Președintele Marius Burcă a confirmat că starea de spirit este una pozitivă, iar optimismul a revenit în vestiar. „O schimbare radicală. Toată lumea este cu zâmbetul pe buze, începând de la cei din staff și până la jucători. Este alt vibe, mult, mult mai bun. De aici încolo, doar rezultatele vor vorbi”, a declarat Burcă.

Analiza unui sezon cu 22 de înfrângeri

Sub conducerea lui Mihai Teja, echipa a acumulat 30 de etape cu un bilanț dezamăgitor, înregistrând 22 de eșecuri. Președintele clubului consideră că lipsa de pragmatism a fost principala cauză a parcursului slab, deși evoluția din teren nu a fost întotdeauna slabă. „Cred că problema noastră a fost aceea că noi nu am fost pragmatici, pentru că la nivel de joc nu am stat atât de rău. De fiecare dată se întâmpla ceva și nu câștigam. Am avut 22 de eșecuri, foarte multe. Și multe goluri încasate”, a explicat Marius Burcă.

Oficialul a adăugat că echipa ar fi trebuit să se adapteze mai bine pe parcursul meciurilor pentru a obține puncte. „Ar fi trebuit să schimbăm strategia chiar în timpul anumitor meciuri și să ne concentrăm mai mult pe rezultatul final. Nu am știut să fim pragmatici. La fotbal nu este pe frumusețe, ci pe puncte”, a mai spus Burcă.

Misiune dificilă în play-out

Metaloglobus pornește în play-out de pe ultimul loc, cu doar 6 puncte, după înjumătățire. Misiunea de a evita retrogradarea este una foarte dificilă, iar primul test pentru echipa lui Florin Bratu va fi în deplasare. Partida FCSB – Metaloglobus, din prima etapă a play-out-ului, se va disputa duminică, de la ora 20:30.

Clasamentul la startul play-out-ului din SuperLiga:

FCSB – 23 puncte

UTA Arad – 22 puncte*

FC Botoșani – 21 puncte

Oțelul Galați – 21 puncte*

Farul Constanța – 19 puncte*

Petrolul Ploiești – 16 puncte

Csikszereda – 16 puncte

Unirea Slobozia – 13 puncte*

FC Hermannstadt – 12 puncte*

Metaloglobus – 6 puncte

*echipe care beneficiază de rotunjirea punctajului.