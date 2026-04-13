Noi cercetări arată că bacteriile din intestin joacă un rol crucial în funcționarea creierului și în procesul de îmbătrânire cognitivă. Modificările microbiomului odată cu vârsta pot declanșa inflamații care afectează memoria prin intermediul nervului vag.

Interesul cercetătorilor pentru microbiomul intestinal a crescut semnificativ în ultimii ani. Nu doar digestia depinde de aceste miliarde de microorganisme. Ele ar putea fi cheia pentru a înțelege modul în care îmbătrânește creierul și de ce memoria scade odată cu vârsta. Ce spun cele mai noi studii?

Ce se întâmplă în organism pe măsură ce îmbătrânim

Cercetătorii de la Stanford Medicine și Arc Institute au descoperit că declinul memoriei la vârsta a treia nu este un proces fix și inevitabil. Procesele din organism, în special cele care au loc în tractul gastrointestinal, influențează activ când și cum apare acest declin.

„Am constatat că evoluția în timp a declinului memoriei nu este prestabilită, ci este influențată activ de procese din organism, iar tractul gastrointestinal are un rol esențial în reglarea acestui proces.”

Pe măsură ce îmbătrânim, compoziția microbiomului intestinal se schimbă. Anumite bacterii devin mai numeroase, iar aceste modificări sunt detectate de celulele imune din intestin. Acestea declanșează inflamații care afectează comunicarea dintre intestin și creier.

Inflamația influențează transmiterea semnalelor prin nervul vag către hipocamp, zona creierului responsabilă de memorie. Când aceste semnale nu mai sunt clare, memoria are de suferit.

Într-un experiment, stimularea nervului vag la șoareci bătrâni a dus la îmbunătățirea clară a memoriei. Animalele au reușit să recunoască obiecte noi și să se orienteze în labirint aproape la fel de bine ca șoarecii tineri. Acest rezultat arată cât de importantă este conexiunea dintre intestin și creier.

Un detaliu din intestin care schimbă totul

Ce anume din microbiom provoacă aceste efecte? Pentru a afla, cercetătorii au transferat microbiomul de la șoareci bătrâni la șoareci tineri. Rezultatul a fost că șoarecii tineri cu microbiom îmbătrânit au avut rezultate slabe la testele de memorie, asemănătoare celor bătrâni.

Mai mult, șoarecii crescuți fără microbiom, în condiții sterile, au avut un declin cognitiv mai lent decât ceilalți. Acest lucru sugerează că anumite bacterii sau substanțe produse de ele odată cu vârsta pot contribui la problemele de memorie.

Cercetătorii au identificat o bacterie posibil responsabilă: Parabacteroides goldsteinii. Aceasta produce acizi grași cu lanț mediu, iar cantitatea acestora crește odată cu vârsta. Aceste molecule activează celulele imune din intestin, care eliberează semnale inflamatorii precum interleukina-1 beta.

Aceste semnale influențează neuronii senzoriali ai nervului vag. Experimentele au arătat că efectul pornește de la microbiom, trece prin inflamație și nervul vag, ajungând la hipocamp și ducând la probleme de memorie.

„Tindem să considerăm declinul memoriei ca un proces care ține exclusiv de creier, însă acest studiu arată că putem îmbunătăți formarea memoriei și activitatea cerebrală prin modificarea compoziției tractului gastrointestinal – un fel de «telecomandă» pentru creier.”

Noi metode care ar putea proteja memoria

Descoperirea acestor mecanisme deschide noi posibilități pentru protejarea memoriei. Se discută despre diete speciale, probiotice sau terapii care stimulează direct nervul vag. Dar ce alte variante au testat cercetătorii?

O soluție a fost eliminarea microbiomului cu antibiotice la șoareci bătrâni, ceea ce a redus declinul cognitiv. Totuși, această metodă nu este viabilă pe termen lung la oameni. Cercetătorii au încercat și o abordare mai precisă, folosind un bacteriofag, un virus care atacă bacterii specifice, pentru a reduce activitatea P. goldsteinii. Astfel, nivelul acizilor grași cu lanț mediu a scăzut, iar memoria s-a îmbunătățit.

O altă metodă a fost stimularea directă a nervului vag. Cercetătorii au administrat hormonul intestinal colecistokinină (CCK) sau agoniști ai receptorului GLP-1, similari cu unele medicamente pentru diabet. Rezultatul a fost o îmbunătățire clară a memoriei la șoarecii vârstnici.

Studiul a fost realizat pe șoareci, iar aplicabilitatea la oameni nu este încă dovedită. Totuși, există semne promițătoare. De exemplu, la pacienții cu epilepsie severă sau după accident vascular cerebral, stimularea nervului vag cu dispozitive implantabile a fost asociată cu îmbunătățiri cognitive.

O descoperire care schimbă perspectiva asupra microbiomului

Interesul pentru microbiom nu se oprește la îmbătrânire. Un studiu recent publicat în Cell Host & Microbe, coordonat de Universitatea Cambridge, a identificat un grup nou de bacterii intestinale numit CAG-170. Acestea apar mai des la persoanele sănătoase și sunt mai rare la cei cu boli cronice.

Studiul, care a analizat peste 11.000 de probe din 39 de țări, arată că multe bacterii intestinale nu au fost încă studiate în detaliu. Bacteriile CAG-170 sunt stabile în timp, susțin alte microorganisme și produc vitamina B12, având un rol important în menținerea unui microbiom echilibrat.

În paralel, cercetători de la Universitatea Birmingham și Spitalele Universitare Birmingham folosesc inteligența artificială pentru a identifica componente ale microbiomului care pot ajuta la depistarea și tratamentul unor boli precum cancerul colorectal sau bolile inflamatorii intestinale. Microbiomul devine astfel o resursă valoroasă pentru sănătate.

Ce urmează pentru sănătatea creierului și a intestinului

Este din ce în ce mai clar că microbiomul intestinal are un rol esențial nu doar în digestie, ci și în sănătatea generală și funcționarea creierului. Cercetătorii vor continua să investigheze dacă mecanismele descoperite la șoareci se aplică și la oameni. Se va analiza și dacă inflamația cronică sau infecțiile pot afecta nervul vag în mod similar și dacă aceste procese sunt implicate în boli neurodegenerative, precum demența.

Răspunsurile care vor veni ar putea duce la noi terapii sau metode de a îmbunătăți comunicarea dintre intestin și creier. Scopul final este să protejăm memoria și să îmbunătățim calitatea vieții pe măsură ce îmbătrânim. Cercetarea microbiomului continuă să aducă speranță pentru viitor.