Ministerul Energiei anunță stocuri de urgență de peste 2 milioane de tone

Ministerul Energiei dă asigurări că piața carburanților din România este stabilă și funcțională, în ciuda scumpirilor accelerate din ultima perioadă. Instituția susține că gestionează stocuri de urgență de peste 2 milioane de tone echivalent petrol (tep), cu un grad de realizare care depășește 102%.

Rezerve pentru 90 de zile

Oficialii au transmis un mesaj menit să calmeze spiritele. „Ca urmare a verificărilor, vă comunicăm că Ministerul Energiei gestionează stocuri de urgență de peste 2 milioane tone echivalent petrol (tep), în calitate de Autoritate Competentă pentru constituirea și menținerea rezervelor minime de țiței și de produse petroliere pentru situații de urgență în piața petrolieră”, a informat joi ministerul.

Dar ce înseamnă, pe bune, aceste cifre pentru șoferul de rând? Ei bine, stocurile de urgenţă menţinute pe teritoriul României pot asigura consumul intern pentru aproximativ 45 de zile. Iar celor interne li se adaugă stocurile menţinute în extern, prin delegare, pentru o perioadă similară. Asta duce totalul la 90 de zile de consum asigurat.

Aceste rezerve (reglementate prin Legea nr. 85/2018) sunt folosite doar în situaţii de criză majoră în aprovizionare. Titularii obligației de stocare trebuie să asigure, continuu, accesibilitatea fizică a acestor stocuri.

Propuneri pe masa Guvernului

Creșterea prețurilor, cauzată de izbucnirea războiului din Iran, a pus presiune pe piețele globale și, implicit, pe buzunarele românilor. În acest context, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis conducerii Guvernului un set de propuneri pentru a atenua efectele negative. Documentele au fost înaintate încă de săptămâna trecută și sunt în analiză.

Numai că discuțiile se poartă și la alt nivel. Luni, prim-ministrul Ilie Bolojan a avut o întrevedere la Palatul Victoria cu o delegație a companiei OMV, condusă chiar de directorul general, Alfred Stern. La acel moment, ministrul Bogdan Ivan nu era în țară, ci participa la reuniunea Consiliului TTE – Energie de la Bruxelles.

Cât a ajuns motorina la pompă

Dincolo de asigurări și strategii, realitatea de la pompă arată diferit. Prețurile au sărit deja praguri psihologice importante.

Joi dimineață, situația prețurilor la motorină în principalele benzinării era următoarea:

Motorina premium: OMV – 10,09 lei/litru, Lukoil – 9,8 lei/litru, Petrom – 9,83 lei/litru, Mol – 9,9 lei/litru, Rompetrol – 9,96 lei/litru.

OMV – 10,09 lei/litru, Lukoil – 9,8 lei/litru, Petrom – 9,83 lei/litru, Mol – 9,9 lei/litru, Rompetrol – 9,96 lei/litru. Motorina standard: OMV – 9,54 lei/litru, Lukoil – 9,44 lei/litru, Petrom – 9,41 lei/litru, Mol – 9,32 lei/litru, Rompetrol – 9,35 lei/litru.

Cifrele vorbesc de la sine.

Mecanismul de constituire și monitorizare a stocurilor de urgență, inclusiv a celor delegate în alte state, nu este o invenție românească. Este un sistem aplicat la nivelul întregii Uniuni Europene, menit să ofere o plasă de siguranță în fața șocurilor de pe piața petrolieră.