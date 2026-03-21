Ministrul Muncii, Florin Manole, a făcut sâmbătă la Arad o declarație tranșantă privind forța de muncă din afara Uniunii Europene. Acesta a explicat că a susținut reducerea cotei de lucrători străini, acuzând că unele companii îi preferă pentru că sunt o „mână de lucru plătită minimal, vulnerabilă şi uşor dispensabilă”.

Bătălia cifrelor: de la 150.000 la 90.000

Într-o conferinţă de presă, ministrul a detaliat conflictul de la finalul anului trecut, când patronatele au solicitat o creștere masivă a contingentului de muncitori străini. Concret, s-a cerut o majorare de la 100.000, cât a fost în 2025, la 150.000 pentru anul în curs. Dar, în contextul creșterii șomajului, Manole a susținut o reducere drastică, la 75.000. „150.000 de oameni care ar fi venit să lucreze în România înseamnă că ar fi venit să lucreze în nişte locuri de muncă. Deci, mediul antreprenorial îmi spune în noiembrie 2025 că există nevoia de noi lucrători. Am fost atunci criticat, dar folosesc prilejul actual să vă spun că a fost o critică nedreaptă, că de ce am scăzut cota de lucrători străini. Am scăzut-o şi am argumentat atunci că e nevoie să lăsăm mai mult spaţiu pentru lucrătorii români care vor fi afectaţi de şomaj”, a spus Florin Manole.

Până la urmă, s-a ajuns la un consens.

Cota aprobată a fost de 90.000 de lucrători.

„Ușor dispensabili”

Dincolo de cifre, explicația ministrului arată o realitate dură a pieței muncii. Numărul foarte mare solicitat de patronate, de 150.000 de persoane, arată, în viziunea sa, „preferinţa unora pentru mână de lucru plătită minimal, vulnerabilă şi uşor dispensabilă„. V-ați gândit vreodată la implicațiile unei astfel de strategii pe termen lung? E drept că ministrul are o poziție fermă în această privință. „Eu nu cred că acesta trebuie să fie dezideratul unei ţări în legătură cu propria sa piaţă a forţei de muncă”, a completat oficialul.

Prioritate pentru români

Iar Florin Manole a ținut să puncteze că, deși este conștient de drepturile egale de care trebuie să beneficieze toți cei care vin să lucreze în țara noastră, prioritatea sa este alta. Acesta a afirmat că preferă să lase „cât mai mult spaţiu pentru cetăţeanul român”. Ministrul a adăugat și o justificare politică pentru decizia sa, menționând că cetățeanul român este cel care „îi plăteşte salariul şi îl votează să îl reprezinte inclusiv din punctul acesta de vedere”.