Motorina a sărit de 9 lei pe litru în România iar benzina a ajuns la 8,60 lei

Prețurile la carburanți au explodat din nou, pe fondul războiului din Orient. Vineri dimineață, motorina standard a depășit pragul psihologic de 9 lei în unele stații din Capitală, ajungând la 9,05 lei pe litru, în timp ce benzina a atins 8,60 lei.

Prețuri record la pompă

Scumpirile se văd cel mai bine la un plin. Concret, prețurile pentru un litru de motorină variază acum între 8,79 lei și 9,05 lei. Nici benzina nu stă mai bine, cu prețuri cuprinse între 8,31 lei și 8,60 lei. Față de luna trecută, avem o scumpire a benzinei de 7,5%, ceea ce înseamnă că pentru un plin de 50 de litri plătim acum cu aproximativ 30 de lei în plus. Iar la motorină, costul suplimentar pentru aceeași cantitate este de circa 38 de lei, cele mai mari creșteri fiind înregistrate în ultimele două săptămâni.

Impactul se simte direct în buzunare.

Avertismentele experților devin realitate

E drept că acest prag de 9 lei nu este o surpriză totală. Experții în energie din România au lansat avertismente în acest sens încă de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu, iar pragul de 9 lei a fost primul scenariu luat în calcul. S-au făcut scenarii și cu privire la prețuri care ar putea să depășească 10 lei. Până la urmă, cum stau lucrurile la nivel global? Vineri dimineață, barilul de petrol se menținea în jurul pragului de 100 de dolari.

Reacția Guvernului: Sprijin pentru transportatori

Dar ce face Guvernul în tot acest timp? Ministerul Finanțelor a propus joi extinderea sprijinului pentru transportatori, prin compensarea creșterii prețului la motorină până la finalul anului 2026. Potrivit unui comunicat de presă, sprijinul ar putea ajunge la peste 650 de milioane de lei pentru mai mult de 6.200 de operatori economici.

Bolojan: Prețurile nu pot fi blocate

Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat joi seara, după ședința de Guvern (în care s-a adoptat bugetul pe 2026), că prețul la carburanți nu poate fi plafonat și a subliniat că efectele vor fi și mai mari dacă războiul din Iran va continua.

„Dacă facem o comparaţie cu ceea ce se întâmplă în piaţa noastră, vedem că preţurile la reţelele de benzinării din România au crescut de-adevărat, pentru că, v-am spus, nu le putem bloca, suntem nişte pieţe globale, dar au crescut într-o manieră ponderată şi ceea ce facem în acest moment este să analizăm ceea ce se întâmplă zi de zi în piaţă şi, în mod clar şi nu trebuie să ne ascundem, cu cât acest conflict se prelungeşte, cu cât extinderea lui afectează mai multe rafinării, afectează transportul din zona Golfului, cu atât efectele lui vor fi mai mari şi nu sunt astăzi uşor de prevăzut, pentru că, cu toate măsurile care sunt luate de ţările care au disponibilităţi – de exemplu: creşterea producţiei de către ţările OPEC sau disponibilizarea unor resurse din stocuri… ele, aşa cum vedeţi creează mişcări de preţuri în piaţă, dar nu pot fi estimate. În condiţiile în care în zilele următoare vom constata că există o dinamică a acestor preţuri care se duce în creştere în continuare, vom analiza care sunt măsurile pe care le putem lua care ar putea limita, subliniez, dar nu anula, pentru că nu putem face acest lucru – aceste creşteri în aşa fel, încât ele să fie suportabile pentru cetăţenii ţării noastre şi pentru economia noastră”, a declarat Bolojan.