Motorina premium a depășit 10 lei pe litru iar Guvernul anunță controale

Prețul motorinei premium a sărit de pragul psihologic de 10 lei pe litru în mai multe stații din țară, pe fondul unui nou val de scumpiri. Doar miercuri, Petrom a majorat prețul benzinei cu 10 bani pe litru și pe cel al motorinei cu 15 bani. Și este a treia zi consecutivă în care șoferii găsesc prețuri mai mari la pompă.

Scumpiri în lanț la pompă

Lucrurile stau și mai rău la alte benzinării. De pildă, în stațiile OMV, motorina premium a atins joi un preț de 10,1 lei pe litru. Aceste majorări vin după o lună întreagă de creșteri accelerate, cauzate de efectele războiului din Orient. În total, în această lună, benzina standard s-a scumpit cu 74 de bani pe litru, în timp ce motorina a adăugat un șocant 1,16 lei pe litru.

Reacția Finanțelor: Controale pe stocurile vechi

Autoritățile par prinse pe picior greșit de viteza scumpirilor.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că statul va trebui să intervină prin organele de control, acuzând că majorările s-au făcut pe stocurile vechi, achiziționate la prețuri mai mici. Pe bune, cum vine asta să scumpești ceva ce aveai deja în depozit? Nazare a fost tranșant: „Sunt creșteri spectaculoase la combustibili, ne îngrijorează situația, mai ales că sunt stocuri achiziționate în trecut. Toate agențiile și instituțiile care au în atribuții monitorizarea și controlul într-un context de criză ar trebui să acționeze. În următoarea zile se va lua o decizie, iar parte a acestei decizii suntem și noi, Ministerul Finanțelor. E clar că stocurile la dispoziție la momentul începutul războiului nu au fost influențate de acest lucru. Cred că în următoarele zile se va lua o decizie în sensul monitorizării prețului”.

Premierul Bolojan ia în calcul plafonarea

Iar premierul Ilie Bolojan a confirmat că se analizează măsuri mai dure, anunțând că România a luat deja măsuri pentru a limita exporturile de carburanți. Scopul este ca producția internă să fie direcționată cu prioritate către piața locală. Mai mult, acesta a precizat că țițeiul din producția internă ar trebui să funcționeze ca o „ancoră” pentru a ține prețurile sub control.

Dacă scumpirile vor continua, Guvernul ar putea interveni direct. Printre scenariile analizate se numără plafonarea prețurilor la benzină și motorină, reducerea accizelor pentru anumite categorii (precum transportatorii și fermierii), dar și repornirea unor capacități de rafinare, cum ar fi rafinăria Petrotel Lukoil.

Ajutor de stat pentru transportatori

Până la o decizie radicală, o primă măsură a fost deja adoptată. E drept că vizează doar un sector anume. O schemă de sprijin pentru transportatori a fost prelungită, proiectul prevăzând acordarea ajutorului de stat sub formă de grant până la data de 30 aprilie 2027. Măsura acoperă motorina achiziționată de operatori până la 31 decembrie 2026.

Pentru intervalul 1 aprilie 2026 – 31 decembrie 2026, valoarea ajutorului de stat este stabilită la 85 de bani pe litru. Conform unui comunicat de presă, plata se va face prin bugetul Ministerului Finanțelor – Acțiuni Generale.