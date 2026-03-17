Nicușor Dan a donat sânge la Cotroceni și a transmis un mesaj de solidaritate

Președintele Nicușor Dan a donat sânge marți, la Palatul Cotroceni. Gestul său face parte dintr-o inițiativă mai amplă, găzduită de Administrația Prezidențială, care își propune să atragă atenția asupra deficitului constant de sânge din sistemul medical românesc.

Un spațiu al solidarității la Cotroceni

Într-o postare pe Facebook, șeful statului a explicat cum un spațiu cu o încărcătură istorică a fost transformat pentru o cauză nobilă. „Astăzi, Sala Unirii din Palatul Cotroceni s-a transformat într-un spațiu al solidarității. Administrația Prezidențială a găzduit o inițiativă de donare de sânge cu scopul de a atrage atenția asupra acestei realități constante – nevoia critică de rezerve de sânge în sistemul medical”.

Pana la urma, despre asta este vorba.

„Donarea de sânge salvează vieți!”

Mesajul transmis de Nicușor Dan a fost unul direct și a vizat conștientizarea publică. V-ați gândit vreodată cât de simplu este să ajuți? „Donarea de sânge salvează vieţi! Împreună, prin gesturi simple şi acţiuni uşor de realizat, putem face o mare diferenţă. Sunt semeni care trec prin experienţe şi traume cumplite, prin accidente sau intervenţii medicale complicate. În aceste situaţii dramatice, este esenţial ca spitalele să poată asigura transfuziile necesare”, a precizat președintele.

Puterea exemplului personal

Dar dincolo de apelul general, Nicușor Dan a subliniat importanța implicării personale și a exemplului dat de cei aflați în funcții publice. Acesta a mulțumit atât colegilor care i s-au alăturat, cât și partenerilor de la Centrul de Transfuzie Sanguină al Ministerului Apărării Naţionale „Colonel profesor doctor Nicolae Nestorescu” (instituție cheie în acest demers) pentru sprijinul logistic.

„Dincolo de statutul oficial, suntem în primul rând o comunitate, iar puterea exemplului este poate cel mai important mesaj pe care îl putem transmite”, a menționat el.

Și a continuat, încurajând donarea constantă. „De aceea, încurajez, de mulţi ani, donarea periodică de sânge. Le mulţumesc colegilor care s-au alăturat acestui demers fără ezitare şi partenerilor de la Centrul de Transfuzie Sanguină al Ministerului Apărării Naţionale «Colonel profesor doctor Nicolae Nestorescu» pentru sprijinul acordat.”

Informația practică nu a lipsit. Oricine dorește să doneze o poate face la centrul menționat. „La acest Centru, orice persoană poate dona sânge zilnic, de la 7:00 la 12:00”, a încheiat Nicușor Dan.