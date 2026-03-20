Nicușor Dan avertizează de la Bruxelles Europa trebuie să se concentreze pe Ucraina

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis un mesaj ferm vineri, direct de la Bruxelles, după reuniunea Consiliului European. Concluzia este clară: Europa trebuie să își mențină atenția pe Ucraina, chiar dacă noua criză din Iran generează valuri de șoc pe continent, cu implicații economice și migratorii.

Ucraina, prioritatea absolută în fața crizei din Iran

Discuțiile liderilor europeni au fost dominate de două fronturi fierbinți. Pe de o parte, situația din Orientul Mijlociu a fost analizată în detaliu, inclusiv cu participarea secretarului general al ONU. E drept că implicațiile sunt serioase pentru statele membre. „Am discutat, clar, de situaţia din Orientul Mijlociu, cu toate implicaţiile pe care le are pentru ţările europene. Cea mai importantă cu privire la energie şi de aici în toată zona economică, dar şi posibilitatea de fluxuri migratorii”, a explicat președintele.

Și totuși, focusul principal nu trebuie să se schimbe. Șeful statului a insistat că securitatea întregului continent depinde de ce se întâmplă la granița noastră.

„Am discutat, si, despre Ucraina şi concluzia generală a fost că Europa trebuie să rămână concentrată pe Ucraina, deşi suntem afectaţi de această criză a războiului din Iran, pentru că, clar, războiul din Ucraina este strâns legat de securitatea Europei”, a punctat Nicușor Dan în conferința de presă de la finalul summitului.

Succes diplomatic pentru Republica Moldova

România a reușit să impună un subiect important pe agenda europeană, obținând o mențiune specifică în documentele oficiale ale summitului. Este vorba despre sprijinul necesar Republicii Moldova în contextul unei probleme ecologice grave.

O victorie importantă.

„La propunerea României, în textul final al concluziilor există un paragraf despre Republica Moldova şi ajutorul, asistenţa pe care Uniunea, Comisia o acordă în urma contaminării, pe care o cunoaşteţi, pe Nistru”, a declarat șeful statului.

Mai puţină birocraţie pentru companii

Dincolo de geopolitică, liderii UE au decis ca subiectul competitivității economice să devină unul recurent pe agenda Consiliului. Dar ce înseamnă asta, pe bune, pentru mediul de afaceri? simplificare și stimulare.

Comisia Europeană și-a luat un angajament ferm de a reduce birocrația. „Pe partea de simplificare, Comisia s-a angajat să vină cu zece aşa-numite Omnibusuri, de pachete legislative pe care simplifică legislaţia aplicabilă companiilor pe diferite sectoare. Dintre aceste 10 Omnibusuri – toate au fost redactate de Comisie – trei au trecut şi de Consiliu, şi de Parlament, deci sunt în vigoare, două sunt acum în negociere între Parlament şi Consiliu, şi celelalte cinci sunt în negocierea Consiliului”, a detaliat președintele.

Numai că planurile nu se opresc aici. Se lucrează la concepte care ar putea revoluționa modul în care funcționează firmele în spațiul comunitar. „S-a vorbit în urmă cu o lună, şi Comisia a venit între timp cu propuneri pentru aşa-numitul al 28-lea regim, adică firme care să fie înfiinţate şi care să funcţioneze pe o reglementare identică în toate cele 27 de state europene şi, si, după cum ştiţi, în urmă cu două săptămâni, aproximativ, Comisia a propus aşa-numitul Industrial Accelerator Act, o propunere normativă care vrea să stimuleze producţia industrială în cadrul Uniunii Europene, care vrea să protejeze nişte domenii strategice, care vrea să accelereze producţia industrială pe anumite zone şi să accelereze nişte proceduri de avizare uniform în cadrul Uniunii Europene”, a arătat președintele Dan.