Președintele Nicușor Dan a exclus vineri scenariul unor alegeri anticipate, un subiect intens dezbătut în ultima perioadă. Mai mult, el a afirmat că își dorește ca actuala majoritate parlamentară să rămână unită și să ofere în continuare sprijin Guvernului condus de premierul Ilie Bolojan.

Fără anticipate la orizont

Întrebat direct despre posibilitatea organizării de alegeri anticipate, șeful statului a fost tranșant. El a respins categoric această variantă.

„Da, eu îl exclud. Bineînţeles, teoretic multe se pot întâmpla, dar, dat fiind contextul pe care îl traversăm, e ultimul lucru la care să ne gândim, la o lungă perioadă de instabilitate”, a subliniat Nicuşor Dan.

Sprijin pentru Guvernul Bolojan

Iar sprijinul pentru premierul Ilie Bolojan vine, până la urmă, de la majoritatea din Parlament, a amintit președintele. El și-a exprimat speranța că actuala coaliție va rezista, lăsând totuși o ușă deschisă interpretărilor.

„În primul rând că suntem într-o situaţie mai bună acum decât eram de dimineaţă. Tot timpul trebuie să ne uităm la partea plină a paharului. Sprijinul pentru domnul prim-ministru – clar, preşedintele este cel care îl numeşte, dar sprijinul îl dă majoritatea parlamentară. Eu îmi doresc ca această majoritate parlamentară să continue mult timp de acum încolo, dar o să mai vedem”, a spus Nicușor Dan, după reuniunea Consiliului European.

Progrese lente, dar sigure

Dar cum rămâne cu zgomotul și tensiunile constante din spațiul public? Președintele a recunoscut că deciziile se iau mai lent și că, nu de puține ori, realizările miniștrilor nu sunt suficient de bine evidențiate. Numai că, dincolo de aceste neajunsuri, rezultatele legislative încep să apară, chiar dacă într-un ritm mai lent decât și-ar dori unii.

„Dincolo de toate aceste neajunsuri, pe deciziile normative, cum este legea bugetului, cum a fost legea pe administraţie, cum au fost la sfârşitul anului trecut aşa-numita ordonanţă trenuleţ şi aşa mai departe, vedem că, într-un timp mai mare decât ne-am dori, se ajunge la un consens şi, legislativ, normativ, România progresează. Acesta e rezultatul configuraţiei parlamentare pe care românii au dat-o, şi cu această configuraţie mergem înainte”, a arătat el.

Referendumul pentru Capitală, condiție pentru buget

Un punct fierbinte rămâne bugetul.

Nicușor Dan și-a menținut declarația anterioară, conform căreia promulgarea legii bugetului depinde de includerea prevederilor care vizează aplicarea referendumului privind Capitala. El a explicat că amendamentele necesare au fost deja agreate de partidele din coaliție, cel puțin pentru una dintre componentele referendumului.

„În varianta plecată de la Guvern nu era, dar, cu amendamentele pe care ştiu că partidele s-au înţeles, referendumul este aplicat. Adică, ca să fiu şi mai precis, referendumul are două componente. Impozitele pe salarii, pe venituri, care fac obiectul legii bugetului, şi aici referendumul este aplicat în urma amendamentului, şi mai este Codul Fiscal, dar ăsta (Codul Fiscal – n.r.), la un moment dat, o să ne uităm şi la el, care se referă la taxe şi impozite locale”, a explicat el.