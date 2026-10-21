Firmele cu bilanțuri nedepuse se expun inactivării fiscale, iar termenul de 5 luni indicat de expertul contabil Cosmin Dumitrașcu, antreprenor și fondator ABS Group Romania, se raportează la scadența depunerii situațiilor financiare. Pentru administratori, verificarea depunerii trebuie să includă și finalizarea auditului, atunci când compania este auditată.

Scadența bilanțului determină reperul pentru evitarea inactivării

Într-un comunicat adresat comunității antreprenoriale, Dumitrașcu avertizează că, în 2026, condițiile pentru menținerea statutului de firmă activă fiscal au devenit mai stricte, potrivit cursbnr.ro. Între situațiile semnalate se află lipsa situațiilor financiare depuse la administrația fiscală.

Despre obligația anuală și intervalul care trebuie urmărit după scadență, contabilul explică: „Așadar antreprenorii trebuie să se asigure că acestea sunt depuse anual, iar dacă cumva firmele sunt auditate, auditul trebuie să se finalizeze în timp util astfel încât să se poată realiza depunerea acestora. Termenul limită este de 5 luni de la data limită de depunere a situațiilor financiare, reglementat legal. Deci dacă bilanțurile au termen de depunere 31 mai în fiecare an, iar termenul limită pentru a nu exista repercusiuni de inactivare este de 31 octombrie”.

Potrivit datelor Colliers, tranzacțiile făcute publice pe piața închirierilor au însumat circa 450.000 de metri pătrați în primele nouă luni. Volumul este cu aproximativ 30% sub cel din aceeași perioadă a anului trecut.

Inactivarea afectează facturile și calculul impozitului

Anularea codului de taxă pe valoarea adăugată (TVA) se numără printre consecințele fiscale enumerate de Dumitrașcu. Efectele descrise de acesta privesc atât operațiunile pentru care firma emite facturi, cât și achizițiile de la furnizori și cheltuielile folosite la determinarea impozitului pe profit.

„Recomand tuturor companiilor din România, indiferent de nivelul lor de activitate și mărime, să se conformeze, întrucât regula celor 5 luni este strictă, iar pe perioada inactivării firma poate suferi pierderi enorme de bani. Gânditi-vă doar ce înseamnă ca pentru tot ceea ce facturezi să colectezi TVA, și pentru facturile primite să nu poți avea posibilitatea scăderii TVA-ului de la furnizori. În plus, și la veniturile facturate să nu poți avea posibilitatea deducerii cheltuielilor la calculul de impozit pe profit, chiar dacă, atenție, sunt justificate și sunt în scopul activității economice”, avertizează Dumitrașcu.

Consecințele indicate de contabil ajung și la administrator, prin cazierul fiscal. În relațiile comerciale, el semnalează pierderea credibilității societății în fața partenerilor de afaceri.

Pe durata inactivării, declarațiile fiscale trebuie depuse în continuare, iar plățile datorate trebuie efectuate. Dumitrașcu subliniază că aceste obligații rămân în vigoare inclusiv în perioada în care societatea are statut fiscal inactiv.

Verificările periodice includ actele societății și prestatorul contabil

Recomandările contabilului presupun urmărirea situației juridice a firmei împreună cu verificarea canalului său de comunicare fiscală. Documentele și relația cu prestatorul de contabilitate intră în aceeași verificare practică:

Statutul juridic al societății se verifică periodic în actul constitutiv sau prin solicitarea unui certificat constatator.

SPV-ul firmei trebuie urmărit periodic, concomitent cu verificarea statutului juridic, potrivit recomandării specialistului.

Relația cu firma de expertiză contabilă trebuie menținută îndeaproape. Comunicatul recomandă verificarea apartenenței acesteia la Corpul Experților Contabili din România și a prezenței în tabloul profesional indicat drept Tabloul C.E.C.C.A.R.

Reactivarea se solicită după remedierea cauzei

Pentru societățile ajunse deja în inactivitate fiscală, Dumitrașcu indică o succesiune a demersurilor: întâi se remediază situațiile care au determinat măsura, apoi se cere reactivarea. Dacă motivul a fost nedepunerea bilanțurilor, primul demers este transmiterea situațiilor financiare restante.

Explicația sa exclude cazul suspendării la registrul comerțului. Pentru situațiile vizate de recomandare, lipsa remedierii poate avea drept consecință declanșarea procedurii de dizolvare a companiei, avertizează contabilul.

Material separat: Cursul valutar se urmărește după data pentru care este valabil

Pentru 21 octombrie 2026, până la comunicarea cotației aferente acelei zile, rămâne aplicabil cursul stabilit la 20 octombrie 2026. Reperul are, așadar, o dată de stabilire distinctă de ziua pentru care este consultat.

Banca Națională a României (BNR) publică un curs în fiecare zi bancară, aproximativ la ora 13:00. De regulă, cotația anunțată este valabilă în ziua următoare.

Material separat: Contractul de credit stabilește ritmul actualizării dobânzii

Pentru împrumuturile aflate în derulare cu dobândă variabilă, CEC Bank explică mecanismul actualizării în funcție de indicele de referință prevăzut contractual. Verificarea pornește de la tipul indicelui și de la perioada înscrisă alături de acesta, deoarece intervalele diferă:

La un credit raportat la ROBOR sau EURIBOR 1M, notația desemnează o lună, iar actualizarea dobânzii se face lunar.

Pentru ROBOR sau EURIBOR 6M, perioada indicată este de șase luni, iar dobânda se actualizează semestrial.

Pentru IRCC, descris de bancă drept dobânda medie pentru tranzacțiile interbancare, revizuirea se face trimestrial.

În cazul ROBOR și EURIBOR, nivelul utilizat la modificarea dobânzii este cel SPOT valabil la data respectivă. Banca îl definește prin cotația comunicată sau publicată cu două zile lucrătoare anterior, de BNR pentru ROBOR, respectiv de Federația Bancară Europeană pentru EURIBOR.