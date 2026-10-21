Parlamentul a acordat marți, 20 octombrie 2026, încrederea Guvernului condus de premierul Luca Niculescu. Rezultatul a fost de 280 de voturi favorabile și 58 împotrivă, față de minimum 233 necesare învestirii. Votul pune capăt unei crize politice de aproape șase luni.

Ilie Bolojan, premier interimar la momentul votului, a anunțat că PNL a susținut instalarea Cabinetului, însă nu va participa la guvernare și va trece în opoziție. El i-a cerut noului Executiv să păstreze măsurile adoptate în ultimele 15 luni pentru corectarea dezechilibrelor bugetare.

Bolojan a afirmat că bugetul este stabilizat. Tot el a evaluat la 770 de milioane de euro costul pentru România al amânării legii salarizării unitare.

Voturile estimate și acordurile pentru noul Guvern

Înaintea ședinței, Cronica Presei estima 253 de voturi favorabile, repartizate astfel: PSD, 128; PNL, 77; UDMR, 31; minorități, 17. Alți 22 de parlamentari neafiliați erau considerați posibili susținători. Aceste cifre reprezentau estimări anterioare votului efectiv.

Acordul semnat de PNL cu Luca Niculescu prevedea susținere până la adoptarea bugetului pentru 2027 și angajamentul partidului de a nu iniția o moțiune de cenzură până în martie 2027. Înțelegerea cu UDMR avea o durată de șase luni.

Conducerea PSD aprobase intrarea la guvernare pe 14 octombrie, potrivit DailyNews.ro. Formula negociată rezerva partidului 11 ministere, restul portofoliilor urmând să revină unor independenți. Propunerile social-democraților, anunțate înaintea învestiturii, erau:

Marian Neacșu, propus vicepremier și ministru al Afacerilor Interne;

Florin Barbu, propus pentru Agricultură;

Alexandru Rogobete, propus pentru Sănătate;

Florin Manole, propus pentru Muncă;

Daniel Zamfir, propus pentru Economie;

Radu Marinescu, propus pentru Justiție;

Alexandru Stoica, propus pentru Dezvoltare;

Ștefan Ovidiu Popa, propus pentru Transporturi;

Natalia Intotero, propusă pentru Mediu;

Mihai Ghigiu, propus pentru Investiții și Proiecte Europene;

Radu Ștefan Oprea, propus pentru Apărare.

În negocierile premergătoare votului, PSD ceruse pregătirea bugetului pentru 2027 până la începutul lunii decembrie și evitarea unor majorări suplimentare de taxe. Partidul anunțase și o evaluare a activității Executivului după primele șase luni.

Luca Niculescu a anunțat prima reuniune a Cabinetului pentru seara învestiturii.