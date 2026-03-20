Nicușor Dan, primit de Regele Belgiei după întâlnirea cu șeful NATO Mark Rutte

Președintele Nicușor Dan va fi primit astăzi, vineri, de Majestatea Sa Philippe, Regele Belgienilor. Întrevederea va avea loc la Castelul Regal din Laeken, în cadrul unei vizite de două zile pe care șeful statului român o efectuează la Bruxelles.

Discuții la sediul NATO

Înainte de întâlnirea de la palatul regal, agenda de joi a lui Nicușor Dan a inclus o întrevedere importantă la sediul Alianței Nord Atlantice cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Discuțiile s-au concentrat pe evoluțiile de securitate din mediul internațional. S-a pus accent pe Flancul Estic. A fost abordată, în special, situația din regiunea Mării Negre, context în care s-au discutat măsuri de consolidare a descurajării și apărării colective, dar și de creștere a securității României prin intermediul și cu sprijinul Alianței.

Pe agenda Consiliului European

Iar ziua de joi nu s-a terminat aici. În cursul după-amiezii, președintele României a participat și la reuniunea Consiliului European, unde temele de pe agendă au reflectat dinamica globală actuală. Hai să vedem despre ce a fost vorba, mai exact. S-au dezbătut subiecte majore precum consolidarea competitivității economice a UE, situația din Orientul Mijlociu, sprijinul continuu pentru Ucraina, viitorul buget european, dar și măsurile necesare pentru întărirea securității și apărării Uniunii.

Întâlnire cu șeful ONU

Liderii europeni prezenți la reuniune, inclusiv Nicușor Dan, au avut și o discuție separată cu secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres. Și care a fost, până la urmă, tema principală? Situația geopolitică și importanța multilateralismului în contextul actual. O discuție strategică (și necesară) în aceste vremuri complicate.

Vizita se încheie vineri.

După întâlnirea cu Regele Philippe, delegația română își va încheia vizita de lucru de două zile la Bruxelles, o vizită marcată de discuții la cel mai înalt nivel pe teme de securitate și strategie europeană.