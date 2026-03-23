Imagini din satelit confirmă dezastrul. Incendiile provocate de bombardamentele asupra unor depozite de combustibil din Teheran ard de zile întregi, acoperind capitala iraniană cu un nor dens de fum și particule toxice. Locuitorii se plâng deja de dureri de cap, iritații ale ochilor și dificultăți severe de respirație.

„Ecocid” în capitala iraniană

Autoritățile din Iran au catalogat situația drept un „ecocid”, pe fondul distrugerilor de mediu și al riscurilor imense pentru populație. Atacurile au vizat mai multe facilități energetice cheie din capitală și din împrejurimi, printre care depozitul Shahran, rafinăria din sud și alte instalații din nord-est și vest. Pe lângă problemele respiratorii și iritațiile pielii, oamenii au raportat și un fenomen straniu: ploi contaminate, care au urmat incendiilor.

Fenomenul ploii negre

V-ați întrebat vreodată cum arată o ploaie contaminată? E drept că, la prima vedere, ploaia ar trebui să curețe aerul. Numai că lucrurile stau exact pe dos în acest caz. Un specialist a explicat fenomenul cunoscut drept „ploaie neagră”, observat de locuitori. „Picăturile de ploaie au acționat ca niște mici bureți sau magneți, colectând tot ce se afla în aer în timp ce cădeau”.

o explicație simplă pentru un fenomen devastator.

Avertismentele medicilor și ale OMS

Medicii au transmis recomandări urgente populației, încercând să limiteze expunerea la aerul toxic. Mesajul lor este direct: „Nu stați afară, eliminați hainele contaminate și purtați măști N95”.

Dar avertismentele nu se opresc aici. Organizații internaționale, precum World Health Organization (cunoscută și ca OMS), au atras atenția asupra pericolelor. „Aceste pericole pot avea efecte grave asupra sănătății, în special pentru copii, persoanele în vârstă și cele cu afecțiuni preexistente”, a declarat directorul general al organizației, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Riscuri pe termen lung

Dincolo de efectele imediate, impactul pe termen lung este cel care îngrijorează cel mai mult. United Nations Environment Programme a avertizat că fumul provenit din incendiile de petrol poate avea consecințe grave și de durată. „Fumul dens este inhalat direct de populație, inclusiv de copii, ceea ce ridică îngrijorări serioase privind impactul asupra sănătății umane și a mediului”, a transmis organizația.

Iar specialiștii sunt clari. Expunerea prelungită la astfel de poluanți poate duce la boli respiratorii, cardiovasculare și alte afecțiuni cronice. Mai mult, contaminarea riscă să afecteze sursele de apă și întregul lanț alimentar, iar autoritățile avertizează că efectele acestor incendii s-ar putea resimți mult timp după stingerea focului.