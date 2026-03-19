Nota de plată pentru Iran depășește 18 miliarde de dolari pentru SUA

Costurile operațiunilor militare americane din Iran au explodat, depășind deja 18 miliarde de dolari, conform ultimelor estimări. Conflictul arde zilnic aproximativ 500 de milioane de dolari, într-un ritm care a dus nota de plată la peste 12,7 miliarde de dolari încă din primele șase zile.

Costuri explozive încă din primele zile

Încă din prima săptămână, cifrele au atins un nivel amețitor. Într-un briefing confidențial, oficialii Pentagonului au informat Congresul că războiul a costat peste 11,3 miliarde de dolari în doar șase zile, o estimare care acoperea în principal munițiile folosite. O analiză separată, realizată de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), a ridicat această sumă la 12,7 miliarde de dolari pentru aceeași perioadă.

Dincolo de cifre, impactul uman este devastator. În primele două săptămâni de confruntări, peste 3.000 de persoane ar fi fost ucise în Iran, iar Pentagonul a confirmat lovirea a peste 15.000 de ținte. Un atac atribuit SUA asupra unei școli de fete din orașul Minab s-a soldat cu aproximativ 175 de victime, incluzând copii și profesori.

Strâmtoarea Ormuz este practic blocată.

Iar ca reacție, Iranul a lansat aproximativ 2.500 de drone și rachete, ceea ce a contribuit la creșterea exponențială a costurilor de apărare ale Statelor Unite.

Arsenalul de miliarde

Dar cum se ajunge la asemenea sume? Primele ore ale conflictului au implicat unele dintre cele mai scumpe sisteme din arsenalul american, de la rachete cu rază lungă de acțiune la interceptoare balistice. Utilizarea lor într-un ritm accelerat a redus rapid stocurile strategice, forțând Pentagonul să treacă ulterior la arme mai ieftine.

Un singur exemplu este racheta de croazieră Tomahawk, al cărei preț unitar se învârte în jurul a 3,5 milioane de dolari. Până la urmă, vorbim de o notă de plată de circa 1,2 miliarde de dolari doar pentru cele peste 300 de rachete Tomahawk folosite în primele șase zile.

Cum se împart banii

Analiza detaliată a CSIS arată clar unde se duc banii, cea mai mare parte fiind generată de munițiile utilizate în profunzime. Structura costurilor pentru primele șase zile arată astfel:

aproximativ 5,5 miliarde de dolari pentru muniții ofensive

circa 5,7 miliarde de dolari pentru apărare antiaeriană (inclusiv sisteme precum THAAD)

aproximativ 1,4 miliarde de dolari reprezentând pierderi de echipamente și infrastructură

circa 27 de milioane de dolari pentru operațiuni și suport logistic

Cifre incomplete și multă tăcere

Experții avertizează însă că aceste cifre oferă doar o imagine parțială. Estimările Pentagonului, de exemplu, includ doar cheltuieli nebugetate și nu acoperă costurile pregătirilor militare anterioare sau pe cele necesare pentru refacerea infrastructurii afectate. Nici costurile cu desfășurarea de trupe sau îngrijirea răniților nu ar fi pe deplin contabilizate.

V-ați întrebat de ce Casa Albă nu a oferit nicio estimare oficială? E drept că transparența nu este punctul forte în timpul unui conflict militar. Atât Pentagonul, cât și Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) au evitat să clarifice cifrele, direcționând orice solicitare către alte instituții.

În absența unor date complete, amploarea financiară a războiului rămâne greu de evaluat, însă tendința este clară: costurile cresc rapid, într-un conflict fără o declarație formală și fără o perspectivă clară de încheiere.