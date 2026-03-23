Darryl Nirenberg, proaspătul ambasador al Statelor Unite la București, a transmis luni, 23 martie, primul său mesaj oficial către români. Mesajul a venit atât printr-o postare pe platforma X, cât și printr-un material video în care diplomatul și-a prezentat fără ocolișuri prioritățile mandatului său.

Agenda „America First” la București

Prioritățile sunt clare. Noul ambasador a subliniat că va susține direcțiile stabilite de Donald Trump, punând accent pe trei domenii principale: apărare și securitate, economie și diplomație. E drept că tonul politic este unul ferm și direct.

„Parteneriatul dintre Statele Unite şi România nu a fost niciodată mai puternic şi mai important ca acum. Aştept cu nerăbdare să susţin agenda «America First» a preşedintelui Trump şi să consolidez cooperarea dintre SUA și România în trei domenii cheie”, a declarat Nirenberg, enumerând apoi obiectivele:

Consolidarea parteneriatului nostru în domeniul apărării și securității în calitate de aliați NATO;

Extinderea relațiilor noastre comerciale, inclusiv în domeniul energiei și tehnologiei;

Aprofundarea relațiilor strânse dintre cele două țări.

Iar mesajul de pe rețeaua socială X a fost și mai tranșant, evidențiind legătura directă cu administrația americană. „Este onoarea vieții mele să servesc sub mandatul @POTUS ca Ambasador al SUA în România. Sunt aici pentru a obține rezultate pentru poporul american și pentru a consolida legăturile noastre cu România, pentru a sprijini parteneriatul nostru militar și pentru a promova interesele economice și de securitate ale Americii”, a transmis acesta.

Un ton personal și valori comune

Dincolo de declarațiile oficiale, în mesajul video lucrurile stau puțin diferit. Aici, Darryl Nirenberg a adoptat un ton mult mai personal, originile și valorile sale.

„Bună ziua! Bine ați venit la noi acasă! Este o onoare să fiu ambasadorul SUA în România. Sunt recunoscător președintelui Trump că m-a ales ca reprezentantul său personal în această țară remarcabilă. Am crescut într-un orășel din zona rurală a statului New York, unde valori precum credința, familia, comunitatea și munca asiduă m-au format ca persoană. Aceste valori, pe care le împărtășesc și românii, stau la baza relației solide dintre țările noastre.”

Diplomatul și-a prezentat și familia, care îl însoțește în România. V-ați fi așteptat la o prezentare atât de deschisă? „Alături de mine este soția mea, Lori, împreună cu cățelul nostru, Gatsby. Fiul nostru Drew a fost deja în vizită aici. Și abia așteptăm să o primim în curând și pe fiica noastră Kelly. Cu toții suntem nerăbdători să descoperim cultura și tradițiile bogate ale României. Parteneriatul dintre SUA și România nu a fost niciodată mai puternic și mai important ca acum”, a mai declarat acesta.

Aniversare de 250 de ani și o promisiune

Dar mesajul diplomatului nu se oprește aici. Nirenberg a amintit că anul 2026 este unul special pentru Statele Unite, un detaliu menit să sublinieze longevitatea principiilor americane, pe care le consideră comune cu ale României.

„Anul acesta este unul cu totul special. SUA celebrează aniversarea a 250 de ani de la fondarea națiunii noastre. Este un moment care ne îndeamnă să reflectăm asupra principiilor durabile enunțate de fondatorii noștri. Inclusiv respectul pentru libertățile fundamentale, principii pe care le împărtășim cu mândrie alături de România.”

O promisiune de apropiere.

În final, ambasadorul (care a menționat că va călători prin țară) a încheiat cu o notă optimistă: „Lori și cu mine abia așteptăm să cunoașteți oameni din toată România, să învățăm de la voi și să consolidăm prietenia durabilă dintre cele două popoare. Vă mulțumesc!”