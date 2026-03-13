O avocată refuză să plătească 8.800 de dolari la Fisc în protest față de politicile lui Trump

Un număr tot mai mare de contribuabili din Statele Unite refuză să achite integral sau parțial impozitul federal pe venit. Gestul lor este o formă de protest față de politicile administrației conduse de Donald Trump. Printre ei se numără și Rachel Cohen, o avocată de 31 de ani din Chicago, care a anunțat că nu va plăti cei aproximativ 8.800 de dolari datorați guvernului.

O formă veche de protest

Refuzul de a plăti taxele nu este deloc o noutate în Statele Unite. La prima vedere, pare un gest radical, dar are o istorie lungă. Un exemplu timpuriu este faimosul Boston Tea Party, când coloniștii americani au protestat față de taxele impuse de Marea Britanie. Protestul fiscal a revenit în atenția publică în timpul Războiului din Vietnam. Atunci, personalități precum cântăreața Joan Baez au declarat public că nu vor plăti partea din taxe destinată finanțării conflictului.

Mai mult, sute de mii de americani au refuzat în acea perioadă plata așa-numitei „taxe pe telefon”. Aceasta era o taxă de 10% aplicată facturilor telefonice, introdusă special pentru a finanța efortul de război. După încheierea conflictului, interesul a scăzut, însă practica a fost continuată de anumite comunități, precum grupurile religioase pacifiste Quakers și Mennonites, care considerau refuzul o obligație morală.

Motive politice și riscuri legale

Pentru Rachel Cohen, decizia este una profund personală și politică. Într-un videoclip publicat pe rețelele sociale, care a strâns zeci de mii de reacții, ea a explicat că nu dorește ca banii ei să finanțeze conflictele din Iran sau Fâșia Gaza. Nici operațiunile agenției de imigrație Immigration and Customs Enforcement (ICE) nu sunt pe placul ei. ea vrea să decidă unde nu se duc banii ei, având în vedere că aproximativ 13% din impozitul federal pe venit al americanilor merge către cheltuieli militare.

Suma de 8.800 de dolari nu va dispărea, ci va fi depusă într-un cont de economii. Dar ce riscă, de fapt? Cohen a răspuns criticilor care au avertizat-o că gestul este ilegal, spunând că este conștientă de consecințe. Acestea pot include penalități financiare, blocarea salariilor sau a conturilor bancare și, în cazuri extreme, chiar confiscarea bunurilor.

Interes în creștere pentru rezistența fiscală

Cert e că interesul pentru această formă de protest a reapărut. Lincoln Rice, care conduce National War Tax Resistance Coordinating Committee, afirmă că tot mai mulți americani aleg să își retragă banii din sistemul fiscal federal. Potrivit lui Rice, organizația a înregistrat o creștere semnificativă a interesului. De pildă, un curs introductiv despre refuzul de a plăti taxe a atras recent aproape 500 de participanți, un număr mult peste nivelul obișnuit din anii anteriori.

Christina Thompson, coordonatoare voluntară la National Tax Strike, subliniază că scopul mișcării nu este eliminarea taxelor. Lucrurile stau puțin diferit. Activiștii susțin că fondurile ar trebui direcționate mai mult către domenii precum sănătatea, locuințele sau costul vieții, în detrimentul cheltuielilor militare. cât de mult se va extinde fenomenul, mai ales că o reducere a personalului din cadrul Fiscului american (IRS) ridică semne de întrebare privind capacitatea de reacție a autorităților.

Pentru Rachel Cohen, însă, decizia este calculată. Ea admite că există emoții, dar consideră că situația politică actuală justifică o astfel de acțiune de protest civil. „Sunt, fireste, emoționată și îngrijorată”, spune ea. „Dar am analizat riscurile și am decis că acesta este lucrul pe care trebuie să îl fac în momentul de față”.